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    Економіка та фінанси

    Онлайн-сервіси в тренді у 55% клієнтів компанії «Харківгаз»

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    Онлайн-сервіси в тренді у 55% клієнтів компанії «Харківгаз»

    Всього за час карантину до онлайн сервісів підключилося понад 7 тисяч споживачів газу Харківської області

    Все більше споживачів природного газу Харківщини активно користуються онлайн-сервісами. Сьогодні більше 55% клієнтів компанії використовує їх для оперативної взаємодії з Харківгазом, а також здійснення платежів за надані послуги.

    Особливо актуальними онлайн-сервіси стали під час карантину. Клієнти Харківгазу вчасно отримували квитанції, сплачували за доставку газу онлайн, контролювали зарахування коштів, отримували консультації фахівців.

    У червні газова компанія запустила ще одну, п'яту інтернет - комунікацію - чат бот 7104ua в месенджері Telegram, який взагалі не вимагає реєстрації. Досить в поле пошукової системи ввести 7104ua і перейти в чат. Клієнти компанії вже оцінили новий інтернет- сервіс. За кілька тижнів до нього вже підключилося близько півтори тисячі жителів області.

    З початком пандемії для зручності споживачів фахівці Харківгазу спростили реєстрацію особистих кабінетів на сайті 104ua - тепер експрес-реєстрацію замість клієнта проводять працівники компанії, а логін і пароль відкритого кабінету повідомляють у відправленому СМС-повідомленні.

    «АТ «Харківгаз» системно працює над розширенням спектра послуг для своїх клієнтів. Різноманіття сервісів, які пропонує компанія, забезпечує споживачам не тільки безпеку використання, а й право вибору - користуватися тими ресурсами, яким вони більше довіряють або вважають більш зручними», - зазначила в.о. начальника управління клієнтського сервісу Юлія Дащенко.

    Всього за час карантину до онлайн сервісів - особистий кабінет на сайті 104.ua, чат боти Telegram 7104ua і Viber 7104ua, мобільні додатки 104Mobile, 104Mobile Light - підключилося понад 7000 споживачів газу Харківської області.

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