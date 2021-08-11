Порошенко порахував, скільки громадян втратили субсидії при Зеленському

Кошти, які були передбачені на субсидії, влада скоротила більше ніж в два рази

Експрезидент попереджає, що восени, коли почнеться опалювальний сезон, втрата субсидій боляче вдарить по незахищеним українцям

Чотири мільйони українських родин за президентства Володимира Зеленського втратили можливість отримувати субсидії на оплату житлово-комунальних послуг. Про це заявив п’ятий президент, лідер партії «Європейська солідарність» Петро Порошенко в інтерв’ю телеканалу «Думська», інформує пресслужба політсили.

Порошенко наголосив, що влітку це не так актуально, однак восени, коли почнеться опалювальний сезон, це боляче вдарить по незахищеним українцям.

«Що ми робили свого часу? Використовували субсидії. Це дуже просто – люди, найменш захищені верстви населення, яким не вистачає грошей на сплату житлово комунальних тарифів, обов’язково за дуже простою процедурою від держави отримують субсидію, компенсацію. І вони не витрачають більше 10-15% на сплату житлово-комунальних послуг – якою б низькою вона не була. Для цього не треба було ніяких документів, паперової тяганини. Просто даєш заявку – і тобі виділяють гроші», – нагадав Порошенко.

«До цього були долучені сім мільйонів домогосподарств в Україні. Це величезна кількість. Зараз замість семи мільйонів залишилося менше трьох мільйонів. Чотири мільйони залишилися сам на сам зі своїми проблемами», – застерігає Порошенко.

За його словами, зараз кошти, які були передбачені на субсидії, влада скоротила більше ніж в два рази, «бо їм треба красти».

«І ці скорочені кошти вже використані на 85%. А чим покрити другу половину року? На кого вони хотіли перекласти відповідальність? На місцеві органи влади. Нехай мери відповідають. Це ще й руйнує децентралізацію», – обурюється п’ятий президент.

Зазначимо, 11 серпня уряд вніс зміни до порядку призначення субсидій.

Нагадаємо, міністр фінансів визнав, що коштів на субсидії вистачить до листопада.

Перевірити перенарахування та розмір субсидії можна онлайн – оприлюднено інструкцію.

До слова, планові та позапланові перевірки одержувачів субсидій, які готує Кабмін, є «дуже дорогим задоволенням», а їх ефективність викликає сумніви. Про це розповів ексміністр з питань ЖКГ, нардеп Олексій Кучеренко.