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    Економіка та фінанси

    Оператор газотранспортної системи оприлюднив дані про якість газу в регіонах України (список)

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    У липні українцям подавався газ вищої за норму якості - Оператор газотранспортної системи оприлюднив дані про якість газу в регіонах України (список)
    У липні українцям подавався газ вищої за норму якості

    Найкраще газ горить у Східних областях, найгріше – на Львівщині

    Якість газу, який подавався споживачам у липні 2020-го року, навіть вища, ніж нормована. Про це свідчать дані ТОВ «Оператор ГТС України», оприлюднені 7 серпня.

    За даними постачальника, середньозважена теплота згоряння природного газу, який подавався споживачам України у липні 2020 року, становить 8 227 ккал/м3 (при нормі стандарту 7 600 ккал/м3).

    Найвища якість згорання природного газу у липні, згідно з даними Оператора ГТС, була у східних областях: Харківській і Донецькій. Найнижча – у Полтавській, Львівській і Чернігівській.

    Результати усіх аналізів фізико-хімічних показників по системі магістральних газопроводів України.

    Показники якості згорання газу по областях України за липень 2020-го року
    Показники якості згорання газу по областях України за липень 2020-го року

    Опубліковані паспорти якості природного газу систематизовано за регіонами України із зазначенням об’єкту відбору проби та його прив’язки до магістрального трубопроводу.

    У компанії зазначають, що Оператор ГТС здійснює лише транспортування природного газу, що заходить в систему магістральних газопроводів, та не має технічної можливості погіршувати або змінювати його якість.

    Інформація надходить з 53 вимірювальних хіміко-аналітичних лабораторій, які розташовані в різних точках України на ключових вузлах газотранспортної системи та атестовані згідно з вимогами чинного законодавства.

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