Оператор газових мереж пояснив, як приєднатися до газорозподільчої системи

«Сумигаз» приєднав до газових мереж 185 нових об’єктів за 2020 рік

«Сумигаз» приєднав до газових мереж 185 нових об’єктів за 2020 рік

АТ «Сумигаз» виконує увесь спектр послуг з підключення внутрішньобудинкових мереж

За минулий рік на Сумщині до газорозподільчої системи приєднано 185 об`єктів, у результаті чого газопостачання отримали 174 приватних будинки, 3 багатоповерхівки та 8 підприємств. Найбільшу кількість приєднань виконано в обласному центрі.

У АТ «Сумигаз» зазначають, щоби скористатись послугами стандартного чи нестандартного приєднання, мешканцям Сумської області слід звертатись до фахівців Клієнтського простору 104. На разі в області працюють 12 таких центрів. Спеціалісти компанії надають послуги з приєднання до газових мереж у спрощеному режимі. Для цього достатньо подати відповідну заяву та укласти договір. Подальший процес координується менеджерами компанії.

АТ «Сумигаз» виконує увесь спектр послуг з підключення внутрішньобудинкових мереж: проектування об'єктів газового постачання, підключення, пуско-налагоджувальні роботи, будівельно-монтажні роботи та підбір обладнання. Висококваліфіковані спеціалісти компанії мають великий досвід виконання робіт будь-якої складності, ретельно контролюють якість матеріалів, що суттєво впливає на тривалість експлуатації мереж та газового обладнання.

Послуга доступна всім мешканцям Сумщини. Підключення до системи газопостачання регламентується правилами Кодексу ГРМ.