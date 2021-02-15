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    Економіка та фінанси

    Оператор газових мереж пояснив, як приєднатися до газорозподільчої системи

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    <span>&laquo;Сумигаз&raquo; приєднав до газових мереж 185 нових об&rsquo;єктів за 2020 рік</span> - Оператор газових мереж пояснив, як приєднатися до газорозподільчої системи
    «Сумигаз» приєднав до газових мереж 185 нових об’єктів за 2020 рік

    АТ «Сумигаз» виконує увесь спектр послуг з підключення внутрішньобудинкових мереж

    За минулий рік на Сумщині до газорозподільчої системи приєднано 185 об`єктів, у результаті чого газопостачання отримали 174 приватних будинки, 3 багатоповерхівки та 8 підприємств. Найбільшу кількість приєднань виконано в обласному центрі.

    У АТ «Сумигаз» зазначають, щоби скористатись послугами стандартного чи нестандартного приєднання, мешканцям Сумської області слід звертатись до фахівців Клієнтського простору 104. На разі в області працюють 12 таких центрів. Спеціалісти компанії надають послуги з приєднання до газових мереж у спрощеному режимі. Для цього достатньо подати відповідну заяву та укласти договір. Подальший процес координується менеджерами компанії.

    АТ «Сумигаз» виконує увесь спектр послуг з підключення внутрішньобудинкових мереж: проектування об'єктів газового постачання, підключення, пуско-налагоджувальні роботи, будівельно-монтажні роботи та підбір обладнання. Висококваліфіковані спеціалісти компанії мають великий досвід виконання робіт будь-якої складності, ретельно контролюють якість матеріалів, що суттєво впливає на тривалість експлуатації мереж та газового обладнання.

    Послуга доступна всім мешканцям Сумщини. Підключення до системи газопостачання регламентується правилами Кодексу ГРМ.

    Теги: Суми Сумщина послуги
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