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    Економіка та фінанси

    Оприлюднено рейтинг регіонів за рівнем зарплат

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    Середня зарплата в Україні складає&nbsp;11,998 тис. гривень - Оприлюднено рейтинг регіонів за рівнем зарплат
    Середня зарплата в Україні складає 11,998 тис. гривень

    Найнижчі зарплати у Волинській області

    У вересні 2020 року найвища середня заробітна плата в Україні була в Києві і складала 17,253 тис. гривень. Це на 44% більше, ніж в цілому по країні (11,998 тис. гривень).

    Про це повідомляє finance.ua з посиланням на дані Державної служби статистики.

    Вища за середню по країні зарплата в Донецькій (12,981 тис. грн) і в Київській області (12,109 тис. грн).

    Де найнижчі зарплати в країні

    • у Волинській області – 9,766 тис. грн;
    • Чернівецькій обл. – 9,871 тис. грн;
    • Херсонській обл. – 9,875 тис. грн;
    • Чернігівській – 9,896 тис. грн;
    • Тернопільській – 9,905 тис. грн.
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    До слова, міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що Кабінет міністрів України підвищив зарплати сімейним лікарям, піднявши ставку за надання медичної допомоги за кожного пацієнта.

    Київ зарплата рейтинг Україна
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