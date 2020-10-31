Оприлюднено рейтинг регіонів за рівнем зарплат

Оприлюднено рейтинг регіонів за рівнем зарплатграфіка
Найнижчі зарплати у Волинській області
У вересні 2020 року найвища середня заробітна плата в Україні була в Києві і складала 17,253 тис. гривень. Це на 44% більше, ніж в цілому по країні (11,998 тис. гривень).
Про це повідомляє finance.ua з посиланням на дані Державної служби статистики.
Вища за середню по країні зарплата в Донецькій (12,981 тис. грн) і в Київській області (12,109 тис. грн).
Де найнижчі зарплати в країні
- у Волинській області – 9,766 тис. грн;
- Чернівецькій обл. – 9,871 тис. грн;
- Херсонській обл. – 9,875 тис. грн;
- Чернігівській – 9,896 тис. грн;
- Тернопільській – 9,905 тис. грн.
До слова, міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що Кабінет міністрів України підвищив зарплати сімейним лікарям, піднявши ставку за надання медичної допомоги за кожного пацієнта.