Оприлюднено рейтинг регіонів за рівнем зарплат

Найнижчі зарплати у Волинській області

У вересні 2020 року найвища середня заробітна плата в Україні була в Києві і складала 17,253 тис. гривень. Це на 44% більше, ніж в цілому по країні (11,998 тис. гривень).

Про це повідомляє finance.ua з посиланням на дані Державної служби статистики.

Вища за середню по країні зарплата в Донецькій (12,981 тис. грн) і в Київській області (12,109 тис. грн).

Де найнижчі зарплати в країні

у Волинській області – 9,766 тис. грн;

Чернівецькій обл. – 9,871 тис. грн;

Херсонській обл. – 9,875 тис. грн;

Чернігівській – 9,896 тис. грн;

Тернопільській – 9,905 тис. грн.

До слова, міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що Кабінет міністрів України підвищив зарплати сімейним лікарям, піднявши ставку за надання медичної допомоги за кожного пацієнта.