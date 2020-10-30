Степанов стверджує, що в Україні підвищили зарплати сімейним лікарям

Уряд підвищив зарплати сімейним лікарям, піднявши ставку за надання медичної допомоги за кожного пацієнта

Якщо з сімейним лікарем підписали 1 800 декларацій, то він додатково отримає близько 7 500 гривень, - Степанов

Кабінет міністрів України підвищив зарплати сімейним лікарям, піднявши ставку за надання медичної допомоги за кожного пацієнта. Про це на брифінгу повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

Зазначається, що ставку підвищено на 51 гривню.

За словами міністра, на засіданні уряду 29 жовтня внесли зміни до програми медичних гарантій, піднявши капітаційну ставку для сімейних лікарів – фактично за кожну підписану декларацію.

«Раніше вона складала 600 гривень 48 копійок, а зараз – 651 гривень 60 копійок», – зазначив Степанов.

Міністр також зазначив, що, наприклад, якщо з сімейним лікарем підписали 1 800 декларацій, то він додатково отримає близько 7 500 гривень.

Як повідомлялося 12 жовтня, українські медики отримали понад 1,3 млрд грн на підвищення зарплат.

Нагадаємо, що на початку жовтня понад 670 млн грн направили на зарплатні лікарям.

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