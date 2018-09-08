Опублікований звіт про країни, найпідготовленіші до нової промислової революції



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Лідером за критерієм розвиненості виробничих сил стала Японія

World Economic Forum (WEF) опублікував звіт про найпідготовленіші до нової промислової революції країни. До нього увійшли всього 25 держав, передає The Manufacturer.

Згідно з рейтингом, ці країни знаходяться в найкращій позиції до нового витка розвитку технологій і зможуть швидко перебудувати свої виробничі системи.

Лідером за критерієм розвиненості виробничих сил названа Японія, в той час як США зможе краще за всіх здійснювати вкладення капіталу в 4-й промислової революції.

На другому місці – Південна Корея, третьому - Німеччина.

Дослідження Future of Production Report 2018 підготовлено спільно з A.T. Kearney.

На 25 країн, що увійшли в рейтинг, вже доводиться більш ніж 75% промислової доданої вартості в світі (manufacturing value added, MVA). Всього ж в дослідженні вивчався потенціал 100 країн. Україна серйозними показниками похвалитися не може і увійшла до групи країн, тільки зароджуються можливості до промислової перебудови.

Джерело: Центр транспортных стратегий