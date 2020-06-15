Підвищенням ренти на руду Україна сама себе витісняє з іноземних ринків, – ІСС Ukraine



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Підвищення ренти на видобуток руди призведе до витіснення українських металургів зі світових ринків

Президент ІСС Ukraine Володимир Щелкунов закликає відтермінувати норми про підвищення ренти на видобуток руди

Підвищення ренти на видобуток руди, передбачене в змінах до Податкового кодексу (законопроект 1210), призведе до витіснення українських металургів зі світових ринків. Про це заявив президент ІСС Ukraine, член Світової Ради МТП Володимир Щелкунов.

«Іноземні країни підтримують своїх виробників. А ми що? Левова частка всіх бюджетних надходжень іде від експорту металургійної продукції. Ми й так тримаємо ті ринки на межі рентабельності. А тут взяли й підвищили ренту на металургійну руду в півтора раза. Меткомбінати, ГЗК звертаються з відкритими листами до всіх інституцій – ми не проти перегляду ренти. Але не зараз. Одним таким рішенням просто ми самі себе витісняємо з іноземних ринків. Ми стали неконкурентоспроможні», - сказав Щелкунов.

На його думку, введенні в дію норми про підвищення ренти на видобуток руди треба відтермінувати, принаймні на рік, поки мине коронакриза.

«Давайте відтермінуйте введення цієї норми, принаймні на рік, коли мине ця криза. Якщо держава не може підтримати вітчизняного виробника фінансово, то принаймні не вводьте йому більше навантаження», - наголосив Щелкунов.

Нагадаємо, Закон про внесення змін до Податкового кодексу України щодо вдосконалення адміністрування податків, усунення технічних та логічних неузгодженостей у податковому законодавстві (законопроект №1210) був ухвалений Верховною Радою 16 січня 2020 року і підписаний президентом лише 21 травня.

Низка бізнес-асоціацій раніше критикувала законопроект № 1210, зазначаючи що він містить велику кількість пропозицій, здатних підвищити фіскальний тиск на сумлінних платників податків, погіршити інвестиційний клімат країни та негативно позначитися на розвитку економіки країни в цілому.

Раніше експерти заявляли, що підвищення ставки ренти на видобуток залізної руди з 8% до 11-12%, передбачене законом про внесення змін до Податкового кодексу, підвищить витрати гірничорудних підприємств на $64 млн на рік або на 42% і може мати критичні наслідки для галузі.

Раніше компанія ArcelorMittal закликала депутатів відтермінувати на рік підвищення ставки ренти на видобуток залізної руди, яке передбачено змінами до Податкового кодексу (законопроект №1210). У компанії підкреслили, що підвищення рівня рентної плати в умовах кризи призведе до втрати ринків збуту і джерел валютних надходжень, скорочення робочих місць, суттєвого зменшення платежів до державного та місцевих бюджетів, а також погіршення стану економіки.

Із закликом скасувати норму про підвищення ренти на видобуток руди або відкласти її введення в дію на рік виступили також «Інгулецький гірничо-збагачувальний комбінат», «Маріупольський металургійний комбінат ім.Ілліча», «Запорізький залізорудний комбінат».