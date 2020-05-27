Нацбанк відклав публікацію оцінок SREP щодо кожного банку через карантин



Розсилка ВІДПРАВИТИ

За підсумками 2018 року понад 20 з 40 середніх і невеликих банків отримали незадовільну оцінку в рамках SREP, - Рожкова

У НБУ планують почати оприлюднювати оцінки SREP з 2022 року

Перша заступниця голови Національного банку України Катерина Рожкова розповіла в інтерв'ю FinClub, що НБУ планував з наступного року оприлюднювати банківські оцінки.

«Ми планували з наступного року зробити банківські оцінки SREP (Supervisory Review and Evaluation Process. - ред.) публічними. Але з огляду на ситуацію, що склалася, можливо, відкладемо до 2022 року», – сказала Катерина Рожкова.

Рожкова поінформувала, що з початку дії карантину НБУ відклав виконання банками ряду вимог, які потребують присутності працівників банків на робочих місцях, зокрема щодо запровадження частини ІТ рішень для системи управління ризиками та процесу управління непрацюючими активами, стрес-тестування, оцінка SREP.

«При цьому за підсумками 2018 року понад 20 з 40 середніх і невеликих банків отримали незадовільну оцінку в рамках SREP», - зазначила заступниця голови Нацбанку.

Рожкова пояснила, що основною проблемою для невеликих банків була відсутність стратегії розвитку і нежиттєздатність бізнес-моделі. Крім того, «слабким місцем» залишалося джерело коштів для підтримки капіталу банку.