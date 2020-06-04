Нацбанк отримав від Ярославського документи для купівлі Банку Кредит Дніпро



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Документи щодо купівлі Банку Кредит Дніпро наразі у роботі, - Рожкова

У Нацбанку не знають, чи зможе бізнесмен Олександр Ярославський купити Банк Кредит Дніпро у Віктора Пінчука

Перша заступниця голови Національного банку України Катерина Рожкова повідомила, що на початку квітня НБУ отримав пакет документів від бізнесмена Олександра Ярославського щодо купівлі Банку Кредит Дніпро. Про це Рожкова сказала в інтерв'ю виданню «Фінансовий клуб».

За словами Рожкової, документи зараз у роботі.

«НБУ вивчає ці документи, репутацію покупця і його здатність володіти банком», - зазначила перша заступниця голови НБУ.

Рожкова стверджує, що для ухвалення рішення необхідно отримати додаткову інформацію.

«Для нас важливими є ділова репутація покупця, майбутня бізнес-модель банку – що і як акціонер планує робити, а також розуміння, чи є у акціонера можливість і готовність за необхідності фінансово підтримувати банк капіталом», – перерахувала Катерина Рожкова.

Перша заступниця голови НБУ поінформувала, що Нацбанк спілкується і з покупцем, і з керівництвом банку.

«За усіма цими пунктами ми працюємо з командою пана Ярославського і Банком Кредит Дніпро. Коли будуть результати, зможемо щось сказати. Поки ми ще навіть половини дороги не пройшли», – сказала вона.

Нагадаємо, НБУ склав новий список системно важливих банків України.

Як повідомлялося, фінкомпанії будуть розкривати реальну ставку за дрібними кредитами.

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