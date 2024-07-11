Домовитись з людожером, який вбиває дітей – неможливо
Поразка в інформаційній війні передує поразці у війні
Я вже 100500 разів писав як ми в суху програємо інформаційну війну на своїй території. На жаль, всім, хто приймає рішення абсолютно пофіг.
Тим часом Путін стріляє по хворим раком дітям, і купа топ блогерів пишуть «припиніть війну». І підтримати їх приходять тисячі таких же. І жодному з них не приходить в голову, що домовитись з людожером, який вбиває дітей – неможливо. Але в соцмережах нації, яка стікає кров'ю і сотні тисяч її воїнів б'ються на фронті – трендом стає «припиніть війну».
За останні місяці дуже багато моїх знайомих і друзів мобілізувались. Спокійно без кіпішу отримали повістку, пішли в ТЦК, і поїхали в навчальний центр. Ви бачили про це новини? Тренди? Ні.
За те, кожний день в топі історії, якихось ухилянтів. В трендах ниття про де мої права, хочу жити закордоном.
Вам будь-який командир скаже, що моральний дух підрозділу є основою успішного виконання завдань.
Так ось, ми свій моральний дух активно втрачаємо. А потім дивуємося, що фронт тріщить, волонтери опускають руки і блогери женуть пургу в стилі «припиніть війну».
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