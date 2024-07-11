Головна Думки вголос Віктор Андрусів
search button user button menu button
Віктор Андрусів Політичний та громадський діяч

Домовитись з людожером, який вбиває дітей – неможливо

glavcom.ua
telegram social img facebook social img
У соцмережах нації, яка стікає кров'ю і сотні тисяч її воїнів б'ються на фронті – трендом стає «припиніть війну». Що з цим трендом не так
ілюстративне фото: Depositphotos

Поразка в інформаційній війні передує поразці у війні

Я вже 100500 разів писав як ми в суху програємо інформаційну війну на своїй території. На жаль, всім, хто приймає рішення абсолютно пофіг.

Тим часом Путін стріляє по хворим раком дітям, і купа топ блогерів пишуть «припиніть війну». І підтримати їх приходять тисячі таких же. І жодному з них не приходить в голову, що домовитись з людожером, який вбиває дітей – неможливо. Але в соцмережах нації, яка стікає кров'ю і сотні тисяч її воїнів б'ються на фронті – трендом стає «припиніть війну».

За останні місяці дуже багато моїх знайомих і друзів мобілізувались. Спокійно без кіпішу отримали повістку, пішли в ТЦК, і поїхали в навчальний центр. Ви бачили про це новини? Тренди? Ні.

За те, кожний день в топі історії, якихось ухилянтів. В трендах ниття про де мої права, хочу жити закордоном.

Вам будь-який командир скаже, що моральний дух підрозділу є основою успішного виконання завдань.

Так ось, ми свій моральний дух активно втрачаємо. А потім дивуємося, що фронт тріщить, волонтери опускають руки і блогери женуть пургу в стилі «припиніть війну».

Читайте також:

Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: війна українці обстріл путін

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У РФ розгорається битва за найманців
У Росії залишилася лише масова примусова мобілізація, яку Кремль уникає
25 червня, 12:02
Росія просунулася в Покровському районі на Донеччині – DeepState
Росія просунулася в Покровському районі на Донеччині – DeepState
16 червня, 03:38
Подоляк назвав абсурдними оголошені раніше російським диктатором Володимиром Путіним умови припинення вогню
«Мирний план» Трампа щодо України: коментар Подоляка
26 червня, 03:08
Окупанти атакували теплові електростанції компанії понад 180 разів
Усі пошкоджені електростанції підлягають відновленню – ДТЕК
28 червня, 20:39
Латвійські військові вирішили підтримати своїх українських колег
Латвійські військові писатимуть слово «Росія» з маленької літери
4 липня, 14:15
Ворог вивозить українське зерно
Названо, скільки окупанти вивезли українського зерна із тимчасово окупованої Донеччини
7 липня, 08:17
П'ята за добу повітряна тривога тривала 44 хвилини
П'ята за добу повітряна тривога тривала 44 хвилини
8 липня, 14:11
За словами посадовця НАТО, війна в Україні «потребуватиме років цілеспрямованих зусиль»
Коли закінчиться війна в Україні: прогноз посадовця НАТО
Вчора, 10:23
Військова допомога передбачає виділення 1,23 млн доларів на військові медичні потреби України
Нова Зеландія надасть Україні $9,8 млн військової та гуманітарної допомоги
Вчора, 10:35

Віктор Андрусів

Домовитись з людожером, який вбиває дітей – неможливо
Домовитись з людожером, який вбиває дітей – неможливо
Війна з нульовою сумою. Путін у пастці власних цілей
Війна з нульовою сумою. Путін у пастці власних цілей
Чому вибори до Європарламенту стали викликом для Макрона?
Чому вибори до Європарламенту стали викликом для Макрона?
М’ясна «стратегія перемоги» Путіна
М’ясна «стратегія перемоги» Путіна
Саміт миру: чи варто вірити у ці переговори?
Саміт миру: чи варто вірити у ці переговори?
Майбутнє України: три складові нашої перемоги
Майбутнє України: три складові нашої перемоги

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
47K
Негода в Києві: Укргідрометцентр попередив про небезпеку
40K
День княгині Ольги 2024: нова дата, традиції та звичаї свята
16K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 11 липня: ситуація на фронті
16K
Скільки коштує оливкова олія в Україні та світі: порівняння цін
12K
На Європу чекає нова кліматична катастрофа: британські учені з'ясували причину
12K
В Україні масштабна повітряна тривога тривала майже пів години

Новини

Рада планує скасувати перехід на літній і зимовий час
Сьогодні, 13:51
Угорщина пояснила, чого виступає проти вступу України до НАТО
Сьогодні, 13:44
Данія виділила кошти на виробництво САУ «Богдан»
Сьогодні, 12:28
РФ не братиме участі у другому Саміті миру – заступник Лаврова
Сьогодні, 12:11
Письменниця Антоніна Цвід показала свою квартиру після обстрілу Києва 8 липня (фото)
Сьогодні, 11:05
Лікар у крові. Медик, чиє фото облетіло світ, розповів про трагічний день в «Охматдиті»
Вчора, 17:02

Прес-релізи

Військовий інститут КНУ набирає абітурієнтів на 2024 рік: які є спеціальності й вимоги
Військовий інститут КНУ набирає абітурієнтів на 2024 рік: які є спеціальності й вимоги
5 липня, 16:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua