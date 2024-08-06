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Актор Андрій Валенський отримав важкі поранення на фронті (фото)

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Актор Андрій Валенський отримав важкі поранення на фронті (фото)
Валенський проходить лікування у Києві
фото: Facebook/Артем Мяус

Поранення актор отримав у боях в Донецькій області між Кліщіївкою та Іванівським

Актор театру та кіно Андрій Валенський отримав важкі поранення у боях на Донецькому напрямку. Фото захисника опублікував актор Театру на Подолі й театру «Золоті ворота» Артем Мяус.

«Де б ще зустрілися. Андрій Валенський живий! Трохи покоцаний, але живий! Відновлюється в Києві!» – написав він.

В Андрія Валенского черепно-мозкова травма, контузія, розбите та зашите обличчя
В Андрія Валенского черепно-мозкова травма, контузія, розбите та зашите обличчя
фото: Facebook/Римма Зюбіна

Як розповіли колеги актора, поранення чоловік отримав у боях в Донецькій області між Кліщіївкою та Іванівським. Зараз він проходить лікування у Києві, на нього чекає ще декілька операцій та реабілітація.

«В Андрія Валенского черепно-мозкова травма, контузія, розбите та зашите обличчя, зламаний ніс, зламана ліва рука, обпечена права рука, роздроблене праве стегно», – написала акторка Римма Зюбіна.

Андрій Валенський відновлюється в Києві
Андрій Валенський відновлюється в Києві
фото: Facebook/Анастасія Карпенко
Валенський отримав важкі поранення у боях на Донецькому напрямку
Валенський отримав важкі поранення у боях на Донецькому напрямку
фото: Facebook/Ірма Вітовська-Ванца

Андрій Валенський є актором театру та кіно. Зокрема, він грав у серіалах «Слуга народу», «Розтин покаже», «Пес», «Останній яничар», «Поганий хороший коп» та «Жіночий лікар». До повномасштабного вторгнення працював у Харківському українському драматичному театрі ім. Т. Г. Шевченка, Національному академічному драматичному театрі імені Лесі Українки та Київському театрі на лівому березі Дніпра.

До слова, на війні загинув актор Житомирського академічного українського музично-драматичного театру імені Івана Кочерги Андрій Доманський, який на початку повномасштабного вторгнення добровольцем приєднався до війська.

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Теги: актор театр війна поранення

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