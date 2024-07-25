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На війні загинув колишній міський голова Умані

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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На війні загинув колишній міський голова Умані
Цебрій служив у 58 окремій мотопіхотній бригаді імені гетьмана Івана Виговського
фото: Telegram/Борис Філатов

Олександр Цебрій приєднався до ЗСУ в лютому 2022 році

На фронті загинув колишній міський голова Умані, засновник партії «Пропозиція» Олександр Цебрій. Про це повідомив мер Дніпра Борис Філатов.

Олександр Цебрій із листопада 2015 року був міським головою Умані. До лав ЗСУ приєднався у лютому 2022 році.

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Колишній міський голова Умані Олександр Цебрій
фото з відкритих джерел

Цебрій служив у 58 окремій мотопіхотній бригаді імені гетьмана Івана Виговського. Військовий був молодшим сержантом, командиром кулеметного відділення

Як зазначив Філатов, захисник загинув під час штурмових дій від важкого поранення на руках у побратимів. Воїну було 50 років.

До слова, на фронті в Україні загинув майстер спорту з паверліфтингу, чемпіон України та Європи Андрій Мазанович. Мазанович був молодшим сержантом, командиром другого відділення другої стрілецької роти.

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Теги: Борис Філатов війна смерть мер військові Умань

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