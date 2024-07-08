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Очолював український рух опору в окупованому Херсоні. Згадаймо Сергія Зелінського

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Очолював український рух опору в окупованому Херсоні. Згадаймо Сергія Зелінського
Сергій воював на найбільш відповідальних та небезпечних ділянках фронту
колаж: glavcom.ua

Сергій Зелінський народився 19 липня 1982 року у селі Кізомис на Херсонщині

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Сергія Зелінського.

Сергій брав участь у операціях з розвідки, прямих акціях для виконання складних, небезпечних завдань на найбільш відповідальних та небезпечних ділянках фронту на Донеччині, Харківщині, брав участь в обороні Бахмуту. За героїзм та відвагу, виявлені під час виконання бойових операцій, нагороджений орденом «За мужність» ІІІ ступеня. 40-річний спецпризначенець ЗСУ Сергій Зелінський позивний Марафон загинув 4 червня у Харківській області. Про це повідомляє Хмельницька міська рада. 

Сергій Зелінський народився 19 липня 1982 року у селі Кізомис на Херсонщині.

Після закінчення школи навчався у Херсонському державному аграрно-економічному університеті за спеціальністю «менеджмент», захоплювався баскетболом, виступав за збірну команду університету.

Сергій Зелінський
Сергій Зелінський
фото з відкритих джерел

«Любив марафонський біг і займався ним, це було не лише про пристрасть, навіть не про подолання довгих дистанцій, шалену підготовку та витривалість, це було про перемогу над собою, адже Сергій у дитинстві перехворів на тяжку форму менінгіту і лікарі заборонили йому значні фізичні та емоційні навантаження. Але він весь час доводив, що може більше, ніж йому дозволяли. Тому зі школи займався спортом, любив баскетбол», – розповіла сестра Сергія Альона Зелінська. 

До повномасштабної війни Сергій займався приватним підприємництвом, був співзасновником відомого у Херсоні ветеранського бізнесу – піцерії «Сіль і перець», створював нові робочі місця, на які працевлаштовували хлопців, котрі повернулись з АТО. Також очолював спілку воїнів АТО Білозерської громади на Херсонщині. Від 2014 року займався активною волонтерською діяльністю.

Від початку повномасштабного вторгнення росіян Сергій очолював український рух опору в окупованому Херсоні, співпрацював із Силами оборони України.

Сергій Зелінський
Сергій Зелінський
фото з відкритих джерел

«Сергій очолював рух опору в Херсоні, співпрацював із Силами оборони України. Завдяки злагодженим діям руху опору, було ліквідовано велику кількість техніки та живої сили в селі Чорнобаївка Херсонської області та на інших ділянках Херсонщини», – йдеться у петиції про присвоєння звання Героя України (посмертно) Зелінському Сергію Петровичу.

Влітку 2022 року, розуміючи, що перебуває під підозрою в окупантів, Сергій Зелінський зумів перетнути лінію фронту та вступив до лав Збройних Сил України.

Сергій служив у Хмельницькій частині Сил спеціальних операцій
Сергій служив у Хмельницькій частині Сил спеціальних операцій
фото з відкритих джерел

Служив у Хмельницькій частині Сил спеціальних операцій, солдат. Воював на найбільш відповідальних та небезпечних ділянках фронту. 

Загинув Сергій Зелінський 4 червня 2023 року, виконуючи бойове завдання на Харківщині.

За героїзм та відвагу, виявлені під час виконання бойових операцій, Сергій Зелінський нагороджений орденом «За мужність» ІІІ ступеня.
За героїзм та відвагу, виявлені під час виконання бойових операцій, Сергій Зелінський нагороджений орденом «За мужність» ІІІ ступеня.
фото з відкритих джерел

За героїзм та відвагу, виявлені під час виконання бойових операцій, нагороджений орденом «За мужність» ІІІ ступеня (посмертно). 

«Все на ньому трималося. І батьки з сестрою, і дітки з жінкою. Сергій був в окупації в Херсоні. Був у підпіллі. Співпрацював з нашим СБУ. Я, на жаль, не знаю всієї інформації, але за його участю підривалися наші колаборанти. Сергій виготовляв вибухівку, брав активну участь, за ним пильнували в Херсоні», – розповідав друг загиблого Віталій Лелюк.

«Життєвою позицією Сергія було: «Будь позитивним, допомагай іншим, роби все, що від тебе залежить для досягнення мети», був людиною-сонцем, неймовірно позитивним, мудрим та енергійним, щедрим, турботливим, з вразливою душею та великим і хоробрим серцем. Люблячий чоловік, батько, син, брат, справжній друг, надійний товариш», – написала про Сергія сестра Альона Зелінська.

За героїзм та відвагу, виявлені під час виконання бойових операцій, нагороджений орденом «За мужність» ІІІ ступеня (посмертно)
За героїзм та відвагу, виявлені під час виконання бойових операцій, нагороджений орденом «За мужність» ІІІ ступеня (посмертно)
фото з відкритих джерел

Тепер Сергію Зелінському навіки 40 років…

У нього залишилися мама, дружина, син та донька.

За заповітом тіло Героя було кремоване.

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув у боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.

Теги: війна пам'ять українці

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