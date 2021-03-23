Пенсії українців виростуть на 1650 грн: хто отримає

Мінімальну пенсію в цьому році піднімуть два рази

В Україні в липні та в грудні проведуть перерахунок прожиткового мінімуму. У підсумку мінімальна пенсія збільшиться на 165 грн, а максимальна на 1650 грн.

Перерахунок передбачено законом Про бюджет України на 2021 рік. Так, із 1 липня мінімальна пенсія зросте з 1769 до 1854 грн, а максимальна – з 17 690 до 18 540 грн. Із 1 грудня відбудеться наступне підвищення: до 1934 і 19 340 грн відповідно.

Як ідеться в даних Міністерства соціальної політики, навіть з урахуванням застарілої методики розрахунку, прожитковий мінімум має бути майже в двічі більшим, ніж чинний. Мінімальна пенсія встановлюється в розмірі прожиткового мінімуму для непрацездатних.

Варто зазначити, за середньої зарплати можна розраховувати на пенсію в розмірі близько 3,5 тис. грн. Водночас ті українці, які показують мінімальну зарплату і платять із неї податки, вийшовши на заслужений відпочинок можуть розраховувати на виплату в розмірі всього 1769 грн.

В Україні один із найнижчих рівнів пенсій у Європі. До того ж через велику кількість фізосіб-підприємців, тіньової зайнятості, зарплат у конвертах Пенсійний фонд недоотримує мільярди гривень.

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