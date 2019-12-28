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    Економіка та фінанси

    Пенсійний фонд запровадив «Електронну трудову книжку»

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    Пенсійний фонд запровадив «Електронну трудову книжку»

    У книжці міститься інформація про сплачені страхові внески з 1998 року

    Пенсійний фонд України створив новий сервіс на веб-порталі електронних послуг, який дозволяє громадянам переглядати відомості про трудову діяльність, – «Електронна трудова книжка». Про це повідомляє прес-служба ПФУ.

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    Як зазначається в повідомленні, у «Електронній трудовій книжці» інформація відображається про всі трудові відносини працівника за даними звітних відомостей роботодавця. Також міститься інформація про сплачені страхові внески з 1998 року.

    Для громадян – це сервіс, який дозволяє дізнаватись детальну інформацію про свою трудову діяльність, а також про сплачені страхові внески. У разі втрати паперової трудової книжки не потрібно витрачати час на відновлення даних, адже вони будуть збережені в електронному форматі.

    Застраховані особи та роботодавці також зможуть надавати інформацію про трудову діяльність до 1998 року у вигляді сканованих копій передбачених законодавством документів, засвідчених кваліфікованим електронним підписом. Наразі, Пенсійний фонд України розробляє відповідний порядок.

    Для того, щоб скористатись послугою, слід зареєструватись на веб-порталі Фонду за допомогою кваліфікованого електронного підпису.

    Нагадаємо, Кабінет міністрів готується скасувати паперові трудові книжки, замінивши їх цифровими аналогами. В електронних реєстрах, крім інформації про трудовий стаж, стануть вказувати, наприклад, дані про громадянство, кількість поїздок за кордон і всіх родичів.

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    Як повідомлялося, на сайті Пенсійного фонду вже можна «оформити» електронну трудову книжку.

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