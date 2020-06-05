Пенсійний фонд спрямував на виплату пенсій у червні ще 4,3 млрд грн графіка



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Пенсійний фонд України, згідно із затвердженим графіком, продовжує фінансування пенсій червня

З початку місяця на фінансування пенсій червня направлено 11,4 млрд грн

Пенсійний фонд України направив на виплату пенсій у червні ще 4,3 млрд грн.

Про це повідомляється на сторінці Пенсійного фонду України у Facebook.

«5 червня 2020 року Пенсійний фонд України, згідно із затвердженим графіком, продовжує фінансування пенсій червня. На пенсійні виплати сьогодні спрямовано 4,3 млрд грн», - йдеться в повідомленні.

Всього з початку місяця на фінансування пенсій червня направлено 11,4 млрд грн.

До слова, оприлюднено перелік банків, через які українцям виплачуватимуть пенсії та зарплати.