Пенсійний фонд спрямував на виплату пенсій у червні ще 4,3 млрд грн

Пенсійний фонд спрямував на виплату пенсій у червні ще 4,3 млрд грнграфіка
Пенсійний фонд України, згідно із затвердженим графіком, продовжує фінансування пенсій червня
З початку місяця на фінансування пенсій червня направлено 11,4 млрд грн
Пенсійний фонд України направив на виплату пенсій у червні ще 4,3 млрд грн.
Про це повідомляється на сторінці Пенсійного фонду України у Facebook.
«5 червня 2020 року Пенсійний фонд України, згідно із затвердженим графіком, продовжує фінансування пенсій червня. На пенсійні виплати сьогодні спрямовано 4,3 млрд грн», - йдеться в повідомленні.
Всього з початку місяця на фінансування пенсій червня направлено 11,4 млрд грн.
До слова, оприлюднено перелік банків, через які українцям виплачуватимуть пенсії та зарплати.