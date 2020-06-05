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    Економіка та фінанси

    Пенсійний фонд спрямував на виплату пенсій у червні ще 4,3 млрд грн

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    Пенсійний фонд України, згідно із затвердженим графіком, продовжує фінансування пенсій червня - Пенсійний фонд спрямував на виплату пенсій у червні ще 4,3 млрд грн
    Пенсійний фонд України, згідно із затвердженим графіком, продовжує фінансування пенсій червня

    З початку місяця на фінансування пенсій червня направлено 11,4 млрд грн

    Пенсійний фонд України направив на виплату пенсій у червні ще 4,3 млрд грн.

    Про це повідомляється на сторінці Пенсійного фонду України у Facebook.

    «5 червня 2020 року Пенсійний фонд України, згідно із затвердженим графіком, продовжує фінансування пенсій червня. На пенсійні виплати сьогодні спрямовано 4,3 млрд грн», - йдеться в повідомленні.

    Всього з початку місяця на фінансування пенсій червня направлено 11,4 млрд грн.

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    До слова, оприлюднено перелік банків, через які українцям виплачуватимуть пенсії та зарплати. 

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