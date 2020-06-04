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    Економіка та фінанси

    Оприлюднено перелік банків, через які українцям виплачуватимуть пенсії та зарплати

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    З початку року&nbsp;Кабмін змінив порядок відбору банків, уповноважених для виплат пенсій, пільг, грошової допомоги від держави і зарплат бюджетникам - Оприлюднено перелік банків, через які українцям виплачуватимуть пенсії та зарплати
    З початку року Кабмін змінив порядок відбору банків, уповноважених для виплат пенсій, пільг, грошової допомоги від держави і зарплат бюджетникам

    Список фінустанов розширили на три позиції

    В Україні пенсії, зарплати, пільги та державну допомогу можна отримати у 45 уповноважених банках.

    Перелік банків з'явився на сайті Мінфіну.

    Список фінустанов розширили на три позиції. Мінфін додав «Конкорд», «Кредитвест Банк» і «Прокредит Банк».

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    Оприлюднено перелік банків, через які українцям виплачуватимуть пенсії та зарплати
    Оприлюднено перелік банків, через які українцям виплачуватимуть пенсії та зарплати
    Оприлюднено перелік банків, через які українцям виплачуватимуть пенсії та зарплати
    Оприлюднено перелік банків, через які українцям виплачуватимуть пенсії та зарплати

    Як відомо, у січні 2020 року Кабмін змінив порядок відбору банків, уповноважених для виплат пенсій, пільг, грошової допомоги від держави і зарплат бюджетникам.

    Крім того, у грудні 2019 українці отримали право самостійно обирати, в якому банку отримувати виплати.

    До слова, у Нацбанку хочуть заборонити судове блокування роботи фінансових установ.

    Нагадаємо, НБУ склав новий список системно важливих банків України.

    Як повідомлялося, фінкомпанії будуть розкривати реальну ставку за дрібними кредитами.

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