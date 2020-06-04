Оприлюднено перелік банків, через які українцям виплачуватимуть пенсії та зарплати



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З початку року Кабмін змінив порядок відбору банків, уповноважених для виплат пенсій, пільг, грошової допомоги від держави і зарплат бюджетникам

Список фінустанов розширили на три позиції

В Україні пенсії, зарплати, пільги та державну допомогу можна отримати у 45 уповноважених банках.

Перелік банків з'явився на сайті Мінфіну.

Список фінустанов розширили на три позиції. Мінфін додав «Конкорд», «Кредитвест Банк» і «Прокредит Банк».

Як відомо, у січні 2020 року Кабмін змінив порядок відбору банків, уповноважених для виплат пенсій, пільг, грошової допомоги від держави і зарплат бюджетникам.

Крім того, у грудні 2019 українці отримали право самостійно обирати, в якому банку отримувати виплати.

До слова, у Нацбанку хочуть заборонити судове блокування роботи фінансових установ.

Нагадаємо, НБУ склав новий список системно важливих банків України.

Як повідомлялося, фінкомпанії будуть розкривати реальну ставку за дрібними кредитами.