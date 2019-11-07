В Україні дешевшають долар і євро: курс валют на 7 листопада
Курс гривні встановлений на рівні 24,65 гривень за доларНа 7 листопада 2019 року офіційний курс гривні встановлений на рівні 24,65 гривень за долар.
Про це повідомляється на сайті Національного банку України.
Так, основні курси валют на 7 листопада встановлені на такому рівні:
- 24,657612 гривень за долар;
- 27.345292 гривень за євро;
- 0.387770 гривень за російський рубль;
- 31,784654 грн за фунт стерлінгів.
Порівняно з 6 листопада курс усіх зазначених валют впав.
Відзначимо, 1 листопада на відкритті міжбанку продовжилося падіння курсу долара до відміток 24,67 гривень, але у другій половині дня долар почав зміцнюватися. Станом на 12:40 курс долара знаходився на рівні 24,82 гривень, курс євро був порівняно стабільний і склав 27,65 гривень.
На тлі цього НБУ в середині дня був більш оптимістичний, знизивши довідковий курс долара до 24,70 гривень.
У той же час на готівковому ринку середній курс покупки долара 1 листопада становив 24,65 (24,72 - 31 жовтня), продажу - 24,88 (24,94 - 31 жовтня) грн за долар. Середній курс купівлі євро становив 27,36 (27,43 - 31 жовтня), продажу - 27,77 (27,85 - 31 жовтня) грн за євро. Середній курс купівлі рубля становив 3,53 (3,54 - 31 жовтня), продажу 3,91 (3,92 - 31 жовтня) грн за 10 рублів