Україна готується увійти до зони платежів у євро: що зміниться для українців

Це суттєво суттєво знизить комісійні витрати та полегшить ведення бізнесу з ЄС

Цей крок не означатиме переходу країни на розрахунки у євровалюті

В Україні планується впровадити європейські фінансові правила. Заявку на приєднання країни до Єдиної зони платежів у євро (SEPA) Кабінет міністрів планує подати до кінця 2027 року, що особливо позитивно позначиться на міжнародних грошових переказах. Про це йдеться у проекті програми діяльності уряду Сергія Корецького, який прем'єр подав до парламенту, передає «Главком».

Вимоги ЄС та завдання для Мінфіну

Приєднання до зони платежів в євро є частиною забезпечення впровадження ефективної фінансової політики уряду Корецького. Поданню офіційної заявки передуватиме виконання низки жорстких законодавчих та регуляторних вимог Європейського Союзу.

Це означає, що Мінфін має привести українське законодавство у повну відповідність із директивами ЄС та міжнародними стандартами Групи з протидії відмиванню брудних грошей (FATF). Основний акцент робиться на посиленні заходів із протидії відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом, та боротьбі з фінансуванням тероризму.

Ухвалення цих законопроєктів народними депутатами стане вирішальним кроком, який дозволить Україні вчасно виконати умови ЄС і подати заявку на вступ до SEPA у 2027 році.

Що зміниться для українців

Єдина зона платежів у євро (Single Euro Payments Area) дає змогу здійснювати безготівкові розрахунки в євро між країнами-учасницями за єдиними прозорими правилами, стандартами та без додаткових бар'єрів. Для України інтеграція до цієї системи стане черговим кроком до глибшого входження в європейський фінансовий простір.

Чинність правил SEPA дозволить:

прискорити та спростити транскордонні грошові перекази для українських громадян;

суттєво знизити комісійні витрати та спростити логістику платежів для вітчизняного бізнесу під час розрахунків із європейськими партнерами.

Чи торкнеться це гривні та банківської таємниці

Раніше підготовка приєднання України до SEPA вже викликала дискусії щодо банківської таємниці та посилення контролю за рахунками громадян. Водночас у банках наголошують: йдеться насамперед про адаптацію українських правил до стандартів ЄС, а не про тотальний контроль за клієнтами банків.

Також це не означатиме переходу країни на євровалюту – зміни зачеплять суто банківські платежі, а не готівковий обіг чи офіційну грошову одиницю.

Нагадаємо, що в ЄС почали просити «Резерв+» навіть у жінок, але МЗС пояснив, що відбувається.