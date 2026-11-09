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Гончаренко, якого вигнали із «Європейської солідарності», розповів про стосунки з ексколегами

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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Гончаренко, якого вигнали із «Європейської солідарності», розповів про стосунки з ексколегами
Нардеп заявив, що у партії в нього лишилося багато друзів
фото: glavcom.ua

Нардеп заявив, що з частиною колишніх однопартійців досі дружить, однак називати прізвища не став, аби нікого не образити

Народний депутат Олексій Гончаренко, якого виключили з фракції «Європейська солідарність», розповів про стосунки з колишніми однопартійцями. За його словами, попри виключення, він зберіг із частиною колег дружні відносини. Водночас називати конкретні прізвища парламентар не захотів. Про це він повідомив у відповіді на запитання кореспондента «Главкома».

«У мене нормальні відносини, робочі відносини з моїми колегами. Там низка колег моїх з фракції є моїми друзями, вони були моїми друзями і залишаються», – сказав Гончаренко.

Він додав, що не бачить сенсу виокремлювати когось із колишніх колег, щоб не образити інших.

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«Я не думаю, що є сенс когось виокремлювати, щоб нікого не образити, але в цілому до колег я ставлюся з повагою. Я вдячний їм за ту роботу, ми разом багато років працювали, з деякими сім років, з деякими 12 років», – зазначив нардеп.

За словами Гончаренка, він поважає колишніх однопартійців і вважає їх гідними людьми. Водночас конкретних імен тих, із ким зберіг найтепліші стосунки, він так і не назвав.

Нагадаємо, Олексія Гончаренка виключили з фракції «Європейська солідарність». Після цього він продовжив роботу у Верховній Раді як позафракційний народний депутат.

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Теги: Олексій Гончаренко політика Верховна Рада

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