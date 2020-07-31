  1. Головна
  2. Економіка
  3. Економіка та фінанси
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Економіка та фінанси

    Переробка – це майбутнє аграрного сектору

    • Розсилка
    <span>На фото Денис Шмигаль в рамках робочої поїздки до Полтавської області&nbsp;28 липня&nbsp;</span> - Переробка – це майбутнє аграрного сектору
    На фото Денис Шмигаль в рамках робочої поїздки до Полтавської області 28 липня 
    Фото: Урядовий портал

    На підтримку переробки агропродукції передбачено 1 млрд гривень

    У майбутньому основою аграрного сектору має стати переробка агропродуктів. Про це заявив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час робочої поїздки до Полтавської області. Повідомляє «урядовий портал».

    «На цьому маж бути великий акцент, адже це конвертація в додану вартість, збільшення прибутку для аграріїв та держави. У наступні роки сподіваюся за збільшення відповідного фінансування», – сказав Шмигаль.

    Також Шмигаль зазначив, що Уряд працюватиме над програмами підтримки малих та середніх сільгоспвиробників. «Міністерству економіки вже поставлене завдання переглянути програми державної підтримки на 2021 рік та розробити механізм страхування аграріїв, який надасть певні гарантії та впевненість. Рішення наразі опрацьовуються, щоб наступного року ми мали ефективний механізм захисту представників галузі», – заявив Прем’єр-міністр.

    Нагадаємо, що цього року на державну підтримку переробки сільськогосподарської продукції передбачено 1 млрд грн.

    Читайте більше: Шмигаль обіцяє, що 1 вересня діти підуть до школи

    економіка фінансування уряд Денис Шмигаль страхування
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ