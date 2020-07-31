Переробка – це майбутнє аграрного сектору



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На фото Денис Шмигаль в рамках робочої поїздки до Полтавської області 28 липня Фото: Урядовий портал

На підтримку переробки агропродукції передбачено 1 млрд гривень

У майбутньому основою аграрного сектору має стати переробка агропродуктів. Про це заявив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час робочої поїздки до Полтавської області. Повідомляє «урядовий портал».

«На цьому маж бути великий акцент, адже це конвертація в додану вартість, збільшення прибутку для аграріїв та держави. У наступні роки сподіваюся за збільшення відповідного фінансування», – сказав Шмигаль.

Також Шмигаль зазначив, що Уряд працюватиме над програмами підтримки малих та середніх сільгоспвиробників. «Міністерству економіки вже поставлене завдання переглянути програми державної підтримки на 2021 рік та розробити механізм страхування аграріїв, який надасть певні гарантії та впевненість. Рішення наразі опрацьовуються, щоб наступного року ми мали ефективний механізм захисту представників галузі», – заявив Прем’єр-міністр.

Нагадаємо, що цього року на державну підтримку переробки сільськогосподарської продукції передбачено 1 млрд грн.