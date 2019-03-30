Перші тепличні томати продаються вдвічі дорожче, ніж торік



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Стартові ціни на продукцію, станом на 29 березня 2019 року, були зафіксовані на рівні 64-65 грн/кг

На гуртових ринках України продовжує поступово збільшуватися пропозиція тепличних овочів вітчизняного виробництва. Як пише «Інфо-Шувар», вартість перших вітчизняних тепличних томатів вдвічі перевищує минулорічну.

Якщо перший огірок на торгових майданчиках країни з’явився ще в першій половині березня, то перші партії тепличного томату почали надходити на ринки тільки в останній тиждень місяця. Фахівці зафіксували, принаймні, дві особливості поточного сезону – це пізній, порівняно із минулим роком, старт та відносно високі ціни на початку.

Для прикладу, на гуртовому ринку «Шувар» у місті Львів на цьому тижні з’явилися перші партії томатів із вітчизняних теплиць. Стартові ціни на продукцію, станом на 29 березня 2019 року, були зафіксовані на рівні 64-65 грн/кг (2,1-2,14 EUR/кг). В порівнянні із аналогічною датою в минулому році, вітчизняні тепличні томати сьогодні пропонуються майже вдвічі дорожче.

Від моменту початку продажів, вартість корнішонів вітчизняного виробництва знизилася майже на 13% і, станом на сьогодні, становить 53-60 грн/кг (1,74-1,97 EUR/кг). У порівнянні із кінцем березня 2018 року, сьогодні корнішони на вітчизняному ринку продаються більш, ніж на 20% дорожче. Вартість вітчизняного довгоплідного огірка впродовж другої половини знизилася лише на 2% до 52-53 грн/кг (1,71-1,73 EUR/кг) та залишається майже на 17% вищою, порівняно із попереднім роком.