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    Під Києвом чоловік викрав кабелі компанії мобільного зв‘язку (фото)

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    Зловмисник викрав кабелі зв'язку&nbsp;на даху будівлі у Петропавлівській Борщагівці - Під Києвом чоловік викрав кабелі компанії мобільного зв‘язку (фото)
    Зловмисник викрав кабелі зв'язку на даху будівлі у Петропавлівській Борщагівці
    фото: Патрульна поліція Київської області

    Злодій зрізав кабель, що вів до устаткування мобільного зв'язку

    Патрульні Київщини «на гарячому» затримали чоловіка, який на даху крав кабелі компанії мобільного зв‘язку. Про це повідомляє Патрульна поліція Київської області.

    Так, 29 грудня опівдні до екіпажу патрульних села Чайки звернувся працівник компанії мобільного зв‘язку. Заявник повідомив, що зник онлайн-зв‘язок з устаткуванням, що розташоване на даху будівлі у Петропавлівській Борщагівці. На його думку, це обладнання хтось пошкодив чи викрав.

    Прибувши на місце виклику та піднявшись на дах, інспектори виявили громадянина, який саме перерізав дроти, що вели до устаткування. В руках чоловік тримав ножиці та поліетиленовий пакет зі зрізаними дротами.

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    Під Києвом чоловік викрав кабелі компанії мобільного зв‘язку (фото)
    Під Києвом чоловік викрав кабелі компанії мобільного зв‘язку (фото)
    Під Києвом чоловік викрав кабелі компанії мобільного зв‘язку (фото)

    Для встановлення всіх обставин цієї події поліцейські викликали слідчо-оперативну групу.

    Як повідомлялося, нещодавно поліція затримала киянина, який пограбував складське приміщення на вулиці Степана Руданського в Шевченківському районі міста.

    Теги: Національна поліція України кримінал Київщина злочин
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    Під Києвом чоловік викрав кабелі компанії мобільного зв‘язку (фото)