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    Економіка та фінанси

    Підприємців, які пішли на військову службу, звільнено від орендної плати

    ФОП, які пішли до війська, звільнять від плати за оренду - Підприємців, які пішли на військову службу, звільнено від орендної плати
    ФОП, які пішли до війська, звільнять від плати за оренду

    Інші ФОП в залежності від регіону проживання отримають знижки

    Орендарів об’єктів держмайна, які були призвані або прийняті на військову службу після оголошення воєнного стану, звільнили від орендної плати. Інші підприємці в залежності від регіону проживання отримають знижки. Відповідне рішення 17 травня ухвалив Кабінет міністрів України, передає Фонд держмайна.

    Згідно з постановою, до кінця року повністю звільнено від орендної плати орендарів в місцях де ведуться бойові дії - це Донецька, Луганська, Херсонська області, АРК та м. Севастополь та частини Миколаївської, Харківської та Запорізької областей.

    До 30 вересня від плати звільняються орендарі регіонів, постраждалих від війни - це Київської, Чернігівської, Сумської, Харківської, Запорізької, Миколаївської областей та м. Києва.

    Звільнення від орендної плати також надається орендарям на територіях Кіровоградської, Дніпропетровської, Житомирської і Одеської областей, але не довше ніж до 30 травня.

    На всій іншій території країни орендарям державного майна надається знижка – 50%, орендарям єдиних майнових комплексів надається знижка в розмірі 25%.

    Крім цього, підприємства з небезпечних регіонів тепер отримують можливості для переміщення завдяки пільговій оренді - протягом перших 6 місяців вони сплачуватимуть 1 гривню за 1 квадратний метр на новому місці. А органи місцевого самоврядування матимуть можливість додатково приймати рішення щодо звільнень та знижок за договорами оренди комунального майна.

    Дія постанови охоплює весь період з початку запровадження воєнного стану.

    Раніше повідомлялося, що війна значно змінила ринок оренди житла в Києві: ставки оренди знизились вдвічі-втричі, залежно від району і стану житла.

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    Теги: росія окупанти війна військові Україна окупація #stoprussia
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    Підприємців, які пішли на військову службу, звільнено від орендної плати