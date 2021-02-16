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    Економіка та фінанси

    Підсумком роботи ТСК щодо «Укрзалізниці» має стати ухвалення закону про залізницю, – ексміністр

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    27 січня у Верховній Раді утворили Тимчасову слідчу комісію з питань перевірки та оцінки стану АТ&nbsp;&laquo;Українська залізниця&raquo; - Підсумком роботи ТСК щодо «Укрзалізниці» має стати ухвалення закону про залізницю, – ексміністр
    27 січня у Верховній Раді утворили Тимчасову слідчу комісію з питань перевірки та оцінки стану АТ «Українська залізниця»

    За словами Омеляна, він сподівається, що внаслідок роботи ТСК буде зупинено корупцію на «Укрзалізниці»

    Підсумком роботи парламентської тимчасової слідчої комісії (ТСК) щодо «Укрзалізниці» має стати ухвалення закону про залізничний транспорт і проведення реформування залізниці. Про це заявив ексміністр інфраструктури Володимир Омелян в ефірі телеканалу «Україна 24».

    «Парламентарі, я вважаю, за підсумком роботи ТСК, окрім звернення до правоохоронних органів, повинні нарешті цього року проголосувати закон про залізничний транспорт. Бо ця реформа вже застигла в часі останні 10 років», – сказав Омелян.

    За його словами, він також сподівається, що внаслідок роботи ТСК буде зупинено корупцію на «Укрзалізниці» та запроваджено прозоре тарифоутворення.

    «Оптимістично сподіваюся, що за підсумком роботи ТСК будуть зупинені ключові корупційні схеми Укрзалізниці, буде запроваджено справедливий прозорий тариф по вантажних перевезеннях і будуть забезпечені умови щодо належного функціонування пасажирського сегменту компанії», – сказав Омелян.

    Нагадаємо, 27 січня у Верховній Раді утворили Тимчасову слідчу комісію з питань перевірки та оцінки стану АТ «Українська залізниця». Головою ТСК обрано народного депутата Юлію Гришину (фракція партії «Слуга народу»). До складу ТСК увійшли 13 народних депутатів, термін її діяльності – один рік.

    Раніше народний депутат, заступник голови парламентського комітету з питань транспорту та інфраструктури Володимир Крейденко заявив, що для проведення повномасштабної реформи «Укрзалізниці» відповідно до європейських стандартів парламент має ухвалити профільний закон.

    Водночас народний депутат Оксана Савчук заявила, що без підтримки з боку держави провести комплексне реформування «Укрзалізниці» нереально.

    Теги: ТСК реформа Володимир Омелян Укрзалізниця залізниця Оксана Савчук
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