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Відключення світла 23 листопада у Києві та області: як діятимуть графіки

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Відключення світла 23 листопада у Києві та області: як діятимуть графіки
фото: glavcom.ua

Причиною тимчасового запровадження обмежень є пошкодження енергооб’єктів внаслідок російських атак

Протягом 23 листопада у Києві та області діятимуть стабілізаційні графіки відключень світла. Про це інформує пресслужба ДТЕК.

Зазначається, що причиною тимчасового запровадження обмежень є пошкодження енергооб’єктів внаслідок масованої ракетно-дронової атаки РФ 17 листопада.

Відключення світла 23 листопада у Києві та області: як діятимуть графіки фото 1

 

Відключення світла 23 листопада у Києві та області: як діятимуть графіки фото 2

«У разі змін, будемо оперативно вас інформувати у нашому телеграм-каналі», – повідомили в ДТЕК.

Як повідомляє «Укренерго», завтра, 23 листопада, діятиме одна черга відключення світла починаючи з 8:00 до 22:00. Як наголошує пресслужба компанії, протягом доби обсяг застосування обмежень може бути змінений.

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Теги: Укренерго черга відключення світла електроенергія

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