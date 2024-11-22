Відключення світла 23 листопада у Києві та області: як діятимуть графіки

Причиною тимчасового запровадження обмежень є пошкодження енергооб’єктів внаслідок російських атак

Протягом 23 листопада у Києві та області діятимуть стабілізаційні графіки відключень світла. Про це інформує пресслужба ДТЕК.

Зазначається, що причиною тимчасового запровадження обмежень є пошкодження енергооб’єктів внаслідок масованої ракетно-дронової атаки РФ 17 листопада.

«У разі змін, будемо оперативно вас інформувати у нашому телеграм-каналі», – повідомили в ДТЕК.

Як повідомляє «Укренерго», завтра, 23 листопада, діятиме одна черга відключення світла починаючи з 8:00 до 22:00. Як наголошує пресслужба компанії, протягом доби обсяг застосування обмежень може бути змінений.