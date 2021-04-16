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    Економіка та фінанси

    Пенсії будуть виплачувати по-новому: в Мінсоцполітики розповіли деталі

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    Мінсоцполітики має намір перевести всіх пенсіонерів на отримання пенсії через банківські картки - Пенсії будуть виплачувати по-новому: в Мінсоцполітики розповіли деталі
    Мінсоцполітики має намір перевести всіх пенсіонерів на отримання пенсії через банківські картки

    Доставлення пенсій додому буде здійснюватися тільки для маломобільних категорій

    В Україні з вересня 2021 планується перехід пенсій на банківську картку. У Міністерстві соціальної політики розповіли, що зробити це можна в один дотик.

    Так, доставлення пенсій додому буде здійснюватися тільки для маломобільних категорій, зокрема, особам з інвалідністю I групи, тим, хто старше 80 років і тим, хто за висновком ЛКК (лікарсько-консультативної комісії) потребує стороннього догляду.

    «У нас існує процедура проведення цього заходу в один дотик. Пенсіонер або одержувач соціальної допомоги вибирає банківську установу, звертається туди, оформляє рахунок, інформація про рахунок надходить з банку самостійно в орган, який забезпечує виплату. Людині повторно нікуди ходити не треба», – повідомив заступник міністра економічного розвитку Віталій Музиченко.

    Заступник міністра зазначив, що до 1 вересня людина може самостійно вибрати один з понад 40 банків, який для нього буде зручним, відповідати його вимогам.

    «Сьогодні вже майже 70% осіб, які отримують виплати через банківські установи, вибрали свій банк самостійно», – сказав він.

    Музиченко додав, що якщо громадяни до вересня не виберуть банк, то орган, який здійснює виплату, самостійно відкриє банківські рахунки і проінформує про це.

    Нагадаємо, Мінсоцполітики має намір перевести всіх пенсіонерів на отримання пенсії через банківські картки з 1 вересня 2021 року. Виняток становитимуть інваліди першої групи та пенсіонери старші 80 років. Такий крок викликаний тим, що «Укрпошта» домоглася підвищення тарифів на доставку пенсій.

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    Теги: пенсіонери пенсійна система соцвиплати банк Міністерство соціальної політики Україна пенсія
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