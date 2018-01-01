Підвищення ставки RAB-регулювання - необхідність, - керівник Хмельницькобленерго

«Ставка на нові активи повинна бути більшою, ніж депозитна ставка»

Cтавка RAB-регулювання повинна бути вище ставки банківських депозитів. Це дозволить забезпечити приплив інвестицій в модернізацію та заміну обладнання обленерго - ліній електропередач, трансформаторів. Таку думку висловив у інтерв'ю «Газета ЮА» Олег Козачук, в.о. генерального директора ПАТ «Хмельницькобленерго».



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Фото з відкритих джерел Олег Козачук, в.о. генерального директора ПАТ «Хмельницькобленерго»

«Ставка на нові активи повинна бути більшою, ніж депозитна ставка»

Cтавка RAB-регулювання повинна бути вище ставки банківських депозитів. Це дозволить забезпечити приплив інвестицій в модернізацію та заміну обладнання обленерго - ліній електропередач, трансформаторів. Таку думку висловив у інтерв'ю «Газета ЮА» Олег Козачук, в.о. генерального директора ПАТ «Хмельницькобленерго».

«Зараз те, що затверджено - це 12,5% на стару базу, яка вже існує, і 12,5% - на нову базу. Моя особиста думка - ставка на нові активи повинна бути більше, ніж депозитна ставка. Тому що власник повинен бути зацікавлений вкладати гроші в актив і розвивати його інфраструктуру, тобто, свій бізнес, по суті. Але якщо ставка буде менш вигідна, ніж депозит, то йому буде вигідніше вкладати кошти на депозит», - сказав топ-менеджер.

На його думку, введення стимулюючого тарифоутворення - необхідний захід для підприємств електро-, тепло- і газопостачання, «тому що інакше ми прийдемо до економічного та технічного колапсу в цих інфраструктурних підприємствах».

«Ця система тарифоутворення працює майже в усьому світі. Тому що вона дає, в першу чергу, відновлення і поліпшення якості, надійності електропостачання через збільшення обсягів реконструкції електричних мереж, електричних підстанцій, впровадження відповідно нових сервісів і т.д.», - зазначив в.о. гендиректора.

В інтерв'ю зазначається, що «Хмельницькобленерго» має намір переходити на RAB-регулювання тарифів за запропонованою методикою. Відповідно до закону, компанія планує пройти громадські слухання, які заплановані на 31 січня.

Нагадаємо, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКУ) заклала в так зване RAB-регулювання прибутковість для обленерго на рівні 12,5% річних на нову базу (мова йде про інвестиції в нові активи) і так само 12, 5% річних прибутковості на стару базу (наявні активи компаній).

Така прибутковість була визначена, виходячи з облікової ставки НБУ, однак на сьогоднішній день ставка НБУ вже переглянута і становить 16%.

Нова система тарифоутворення (RAB-регулювання) повинна прийти на зміну застарілої методики розрахунку тарифів на послуги природних монополій. Новий підхід передбачає врахування обсягів вкладених інвестицій підприємств, можливості їх повернення і витрати на виробництво послуг, які відшкодовуються. Це має мотивувати компанії до зниження витрат і втрат енергоносія в мережах.

Така модель тарифоутворення може сприяти зниженню тарифів на послуги ЖКГ в довгостроковій перспективі.