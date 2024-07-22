Головна Гроші Економіка
search button user button menu button

Гендиректор Федерації роботодавців оцінив наслідки підвищення тарифів «Укрзалізниці»

Дарія Демяник
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Гендиректор Федерації роботодавців оцінив наслідки підвищення тарифів «Укрзалізниці»
«Укрзалізниця» провела безпрецедентне підвищення тарифів влітку 2022 року, відразу на 70%, і відтоді економічна ситуація в Україні навіть покращилася
фото з відкритих джерел

Вартість перевезень для бізнесу може значно подорожчати

Підвищення тарифу «Укрзалізниці» на вантажні перевезення є необгрунтованим, оскільки компанія отримує достатньо коштів від збільшення обсягів вантажних перевезень. У той самий час, бізнес перебуває у кризовому стані, та не може залучати кошти для стабільності. Про це заявив генеральний директор Федерації роботодавців транспорту України (ФРТУ) Володимир Гусак, коментуючи ініціативу УЗ щодо гармонізації тарифів на вантажні перевезення, у результаті чого вартість перевезень для бізнесу значно подорожчає.

«Ми високо оцінюємо роль «Укрзалізниці» в обороні України. Але у компанії залишається багато проблем, у тому числі – на західних прикордонних переходах та на шляху до морських портів, і це насторожує», – каже Гусак.

Водночас, він наголосив: головне – дати змогу українським підприємствам вижити під час війни, тому має бути запроваджено мораторій на підвищення тарифів державних монополій під час воєнного стану.

«Нам потрібно, щоб українські підприємства змогли працювати та зберігати робочі місця, платити податки. У можливих потребах «Укрзалізниці» у додаткових коштах слід дуже детально розбиратися. Але у будь-якому разі ці кошти слід залучати за рахунок зовнішньої допомоги та зовнішнього кредитування – тому що великі державні підприємства можуть це робити, а приватні підприємства – ні», – підкреслив Гусак.

Він нагадав, що «Укрзалізниця» провела безпрецедентне підвищення тарифів влітку 2022 року, відразу на 70%, і відтоді економічна ситуація в Україні навіть покращилася, так само як і фінансовий стан УЗ.

«Відтак жодні інфляційні індекси і жодні економічні показники не можуть бути обґрунтуванням такого підвищення тарифів. Зараз нам слід відмовитися взагалі від підвищення тарифів, і спрямувати зусилля на залучення зовнішньої допомоги. Чергове підвищення тарифів на залізницю можуть вбити приватні підприємства. І після перемоги України буде просто нікому працювати», – резюмував Гусак.

Як відомо, «Укрзалізниця» ініціює так звану «гармонізацію» тарифів, яка у результаті призведе до подорожчання перевезень для всіх видів вантажів. Бізнес, у свою чергу, виступив з критикою цього рішення – адже наразі УЗ демонструє стабільну прибутковість, і має багато шляхів для її збільшення, у тому числі шляхом продажу металобрухту, який компанія перестала продавати майже рік тому.

Теги: податки Укрзалізниця бізнес перевезення Україна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

«Кучма – єдиний український президент, якому довелося відпрацювати два терміни»
Епоха «кучмізму». Переосмислення
14 липня, 17:00
Країни коаліції дронів закликали інші країни долучитися до її фінансування
Країни коаліції дронів створили фонд на €45 млн для України
11 липня, 11:42
Графіки відключень світла для кожного регіону формують обленерго
Як працюють графіки вимкнення світла і хто їх складає: відповідь «Укренерго»
10 липня, 16:14
До кожного звільненого вбивці суди застосували адміністративний нагляд від 12 до 18 місяців
Погодилися воювати за Україну. На фронт з в'язниць вирушають перші засуджені за умисне вбивство
6 липня, 20:00
Україна пів року не мала регулярної військової підтримки від США як найбільш потужної держави Заходу
Як відсутність західної зброї впливає на хід війни в Україні
5 липня, 11:15
Богдан народився 27 серпня 2003 року у селищі Ємільчине Житомирської області
Був відмінником, мріяв стати адвокатом. Згадаймо 19-річного Богдана Кряжа
4 липня, 09:00
Нові рейси будуть запущені вже з 3 та 9 липня 2024 року
«Укрзалізниця» запускає додаткові рейси до Одеси та Харкова
2 липня, 16:07
У шахті на Львівщині стався обвал ґрунту: загинули двоє гірників
У шахті на Львівщині стався обвал ґрунту: загинули двоє гірників
29 червня, 20:16
Президент України Володимир Зеленський та директор МВФ Крісталіна Георгієва
Чому МВФ не хоче списати борги Україні?
29 червня, 18:37

Економіка

Гендиректор Федерації роботодавців оцінив наслідки підвищення тарифів «Укрзалізниці»
Гендиректор Федерації роботодавців оцінив наслідки підвищення тарифів «Укрзалізниці»
Реструктуризація боргу: Україна досягла домовленостей з кредиторами
Реструктуризація боргу: Україна досягла домовленостей з кредиторами
Після виходу Байдена з президентської гонки підскочили світові ціни на нафту
Після виходу Байдена з президентської гонки підскочили світові ціни на нафту
Нацполіція купує 200 нових автомобілів. Стали відомі деталі
Нацполіція купує 200 нових автомобілів. Стали відомі деталі
Дефіцит на ринку праці. Мінсоцполітики пропонує несподіване рішення
Дефіцит на ринку праці. Мінсоцполітики пропонує несподіване рішення
«Метінвест» увійшов у рейтинг «найпотужніших інвесторів»
«Метінвест» увійшов у рейтинг «найпотужніших інвесторів»

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
193K
Що робити з ухилянтами: ветеран ЗСУ запропонував несподіване рішення
57K
Полонений росіянин похвалився, що на війні став мільйонером
21K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 22 липня: ситуація на фронті
9018
Українські поети зробили присвяту загиблій Ірині Фаріон
8344
Втрати ворога станом на 22 липня 2024 – Генштаб ЗСУ
6907
Ольга Сумська звернулася у розпачі до Мінкульту: Відгукніться, реагуйте!

Новини

Вихід Байдена із президентських перегонів, вибухи в РФ: головне за ніч
Сьогодні, 06:43
У Житомирі не вимикали світло, поки в інших областях застосовувалися графіки – Кучеренко
Вчора, 16:15
Атака на Київ і мирний план Трампа: головне за ніч
Вчора, 06:42
Глава енергетичного комітету Верховної Ради пояснив чому, на сході України погіршилася ситуація зі світлом
20 липня, 16:26
Президент «Укрметалургпрома» закликає перевірити ефективність роботи керівництві «Укрзалізниці»
20 липня, 14:10
Атаки на українські міста, вбивство Фаріон: головне за ніч
20 липня, 06:55

Прес-релізи

Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
19 липня, 16:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua