Гендиректор Федерації роботодавців оцінив наслідки підвищення тарифів «Укрзалізниці»

«Укрзалізниця» провела безпрецедентне підвищення тарифів влітку 2022 року, відразу на 70%, і відтоді економічна ситуація в Україні навіть покращилася

Вартість перевезень для бізнесу може значно подорожчати

Підвищення тарифу «Укрзалізниці» на вантажні перевезення є необгрунтованим, оскільки компанія отримує достатньо коштів від збільшення обсягів вантажних перевезень. У той самий час, бізнес перебуває у кризовому стані, та не може залучати кошти для стабільності. Про це заявив генеральний директор Федерації роботодавців транспорту України (ФРТУ) Володимир Гусак, коментуючи ініціативу УЗ щодо гармонізації тарифів на вантажні перевезення, у результаті чого вартість перевезень для бізнесу значно подорожчає.

«Ми високо оцінюємо роль «Укрзалізниці» в обороні України. Але у компанії залишається багато проблем, у тому числі – на західних прикордонних переходах та на шляху до морських портів, і це насторожує», – каже Гусак.

Водночас, він наголосив: головне – дати змогу українським підприємствам вижити під час війни, тому має бути запроваджено мораторій на підвищення тарифів державних монополій під час воєнного стану.

«Нам потрібно, щоб українські підприємства змогли працювати та зберігати робочі місця, платити податки. У можливих потребах «Укрзалізниці» у додаткових коштах слід дуже детально розбиратися. Але у будь-якому разі ці кошти слід залучати за рахунок зовнішньої допомоги та зовнішнього кредитування – тому що великі державні підприємства можуть це робити, а приватні підприємства – ні», – підкреслив Гусак.

Він нагадав, що «Укрзалізниця» провела безпрецедентне підвищення тарифів влітку 2022 року, відразу на 70%, і відтоді економічна ситуація в Україні навіть покращилася, так само як і фінансовий стан УЗ.

«Відтак жодні інфляційні індекси і жодні економічні показники не можуть бути обґрунтуванням такого підвищення тарифів. Зараз нам слід відмовитися взагалі від підвищення тарифів, і спрямувати зусилля на залучення зовнішньої допомоги. Чергове підвищення тарифів на залізницю можуть вбити приватні підприємства. І після перемоги України буде просто нікому працювати», – резюмував Гусак.

Як відомо, «Укрзалізниця» ініціює так звану «гармонізацію» тарифів, яка у результаті призведе до подорожчання перевезень для всіх видів вантажів. Бізнес, у свою чергу, виступив з критикою цього рішення – адже наразі УЗ демонструє стабільну прибутковість, і має багато шляхів для її збільшення, у тому числі шляхом продажу металобрухту, який компанія перестала продавати майже рік тому.