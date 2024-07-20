Нацполіція купує 200 нових автомобілів. Стали відомі деталі

Компанія-постачальник, починаючи з 2016 року, заробила на тендерах переважно в системі МВС, понад 3 млрд грн

Постачальник надає дворічну гарантію на кросовери та пікаки, 2024 року виписку

Національна поліція за результатами тендерів 16 липня підписала два договори з ТОВ «Спец-Ком-Сервіс» на поставку вантажних та легкових автомобілів спеціалізованого призначення. Загальна вартість склала 258,78 млн грн, повідомляє «Главком» з посиланням на ProZorro.

Ідеться про 150 кросоверів на базі Skoda Karoq, 2024 року випуску. Ціна однієї машини – 1,23 млн грн. Автомобілі мають бензиновий двигун та автоматичну коробку передач; систему безпеки; систему клімат-контроль; протиугінний пристрій (іммобілайзер); центральний замок з дистанційним керуванням.

Також Нацполіція отримає 50 пікапів на базі Peugeot Landtrek, 2024 року випуску. Вартість однієї автівки склала 1,46 млн грн. Ці машини ідуть із дизельним двигуном та механічною коробкою передач.

Замовник прописав у техніних вимогах, що експлуатаційна документація на транспортні засоби має бути українською мовою.

Поставки автомобілів очікуються до кінця листопада. Переможець тендерів надає дворічну гарантію (або 100 тис. км. пробігу, залежно від того, що настане раніше) на кросовери та пікаки, 2024 року виписку.

За даними аналітичної системи Youcontrol, ТОВ «Спец-Ком-Сервіс» створено у травні 2009 року. Засновниками та власниками є мешканець Київщини Сергій Калюш та Михайло Городових із Черкащини. За даними ЗМІ, з 2016 року «Спец-Ком-Сервіс» отримав замовлень на 3,25 млрд грн, переважно в системі МВС.