«Укрзалізниця» має краще стежити за станом вагонів, а не списувати їх через вік – експерт

«Україні не варто брати приклад з Росії, яка запровадила списання вагонів через закінчення нормативного строку служби», – Сластьон

«Укрзалізниця» має налагодити дієву систему контролю за технічним станом вагонів, а не списувати через вік придатний для експлуатації рухомий склад. Про це заявив Гендиректор асоціації Український клуб аграрного бізнесу Роман Сластьон, коментуючи ініціативу Мінінфраструктури списувати вагони за віком, а не за їхнім технічним станом.

«Проблема – у безпосередньому технічному контролі і допуску вагонів до роботи, до експлуатації. Тобто, головне питання – у налагодженні нормального європейського підходу до технічного контролю, нагляду за станом вагонів. І вчасного їхнього ремонту. От і все», – зазначив Сластьон.

За його словами, Україні не варто брати приклад з Росії, яка запровадила списання залізничних вагонів через закінчення нормативного строку служби. Він наголосив: в країнах Європи застосовується інший підхід – виведення з експлуатації вагонів в разі їх технічної несправності, а не через їх вік.

«Те, що було прийнято в Російській Федерації, не означає, що це правильний підхід і нам потрібно це копіювати. Дійсно, краще набагато – взяти європейський підхід, коли є належний контроль за технічним станом, і виходячи з того вже визначати, чи має експлуатуватися той чи інший вагон», – пояснив Сластьон.

Він також нагадав про нещодавню аварію у Житомирській області, де зійшли з рейок 10 пустих вантажних вагонів: всі вагони, які спричинили аварію, були у нормативно «молодому» віці, проте – технічно несправними. Саме тому, переконаний експерт, питання не у віці вагонів, а у контролі за їх технічним станом перед виходом на колії.

Раніше гендиректор Федерації роботодавців транспорту України Володимир Гусак заявив, що ініціатива Мінінфраструктури про списання залізничних вагонів за віком – це диверсія проти вітчизняної економіки та промисловості, оскільки одночасно виведуть з експлуатації понад 50 тисяч вагонів. За підрахунками експертів, через колапс на ринку перевезень втрати економіки сягнуть 2 млрд доларів щорічно.

У свою чергу виконавчий директор Співтовариства Європейських залізничних та інфраструктурних компаній, що об'єднує операторів 71% європейських залізниць, Лібор Лохман зазначав, що в Європі вік залізничного вагона не є причиною для його списання і немає поняття «термін експлуатації вагона», головне - підтримувати його в справному стані.