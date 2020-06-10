Підвищення ренти на залізну руду на 50% поглибить кризу в металургії, – ММК ім.Ілліча



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В ПрАТ «Маріупольський металургійний комбінат ім.Ілліча» вважають, що президент має скасувати підвищення ренти на видобуток залізної руди або відтермінувати її щонайменше на рік

Введення в дію змін до Податкового кодексу негативно вплине на всю українську металургію

Норма про 50% підвищення ренти на видобуток руди, передбачена змінами до Податкового кодексу (законопроект 1210), має бути скасована, її запровадження поглибить кризу в металургійній галузі. Про це йдеться у зверненні ПрАТ «Маріупольський металургійний комбінат ім.Ілліча» до Президента, прем’єр-міністра, голови Верховної ради, голови Виконавчого комітету реформ, а також місцевих органів влади.

«Закон значно ускладнює умови ведення бізнесу в Україні, критично б'є по вітчизняному ГМК, зокрема шляхом підвищення ренти, встановлення акцизу для індустріальних та базових масел і, відповідно, значного ускладнення адміністрування обігу даної продукції, оподаткування податком на нерухомість та платою за землю об’єктів в населених пунктах на лінії зіткнення заднім числом тощо», - зазначається в зверненні.

На думку його авторів, введення в дію цих змін до Податкового кодексу негативно вплине на всю українську металургію, оскільки зробить вітчизняну металопродукцію дорожчою, а відтак, менш конкурентною на експортних ринках. А для ПрАТ «ММКІ» ситуація стане критичною. Автори звернення зазначили, що збиток комбінату у 2019 році становив 6,6 млрд.грн., а збиток лише за 1 кв.2020 року вже склав 3,2 млрд.грн.

«У випадку відсутності підтримки зі сторони влади, під ризиком опиняться навіть поточні, вже знижені, об’єми виробництва, і, відповідно, гостро стане питання про збереження рівня зайнятості на ПрАТ «ММКІ», джерела для фінансування соціальної сфери підприємства та міста Маріуполь, питання збереження діяльності пов’язаних галузей та підприємств», - наголошується в зверненні.

В ПрАТ «ММКІ» вважають, що президент має втрутитись в ситуацію та забезпечити скасування підвищення ренти або відтермінування введення цієї норми в дію щонайменше на рік.

Нагадаємо, раніше компанія ArcelorMittal закликала депутатів відтермінувати на рік підвищення ставки ренти на видобуток залізної руди, яке передбачено змінами до Податкового кодексу (законопроект №1210). У компанії підкреслили, що підвищення рівня рентної плати в умовах кризи призведе до втрати ринків збуту і джерел валютних надходжень, скорочення робочих місць, суттєвого зменшення платежів до державного та місцевих бюджетів, а також погіршення стану економіки.

Водночас в ПАТ «Інгулецький гірничо-збагачувальний комбінат» закликали скасувати підвищення ренти на видобуток залізної руди, яке призведе до руйнації вітчизняного гірничо-металургійного комплексу.

Нагадаємо, Закон про внесення змін до Податкового кодексу України щодо вдосконалення адміністрування податків, усунення технічних та логічних неузгодженостей у податковому законодавстві (законопроект №1210) був ухвалений Верховною Радою 16 січня 2020 року і підписаний президентом лише 21 травня.

Раніше експерти заявляли, що підвищення ставки ренти на видобуток залізної руди з 8% до 11-12%, передбачене законом про внесення змін до Податкового кодексу, підвищить витрати гірничорудних підприємств на $64 млн на рік або на 42% і може мати критичні наслідки для галузі.