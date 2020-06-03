ArcelorMittal закликає відтермінувати на рік підвищення ставки ренти на видобуток руди



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ArcelorMittal очікує від влади відтермінування підвищення ставок ренти принаймні на рік

Підвищення ставок ренти на видобуток руди призведе до втрати українськими експортерами позицій на світових ринках

ArcelorMittal закликає депутатів відтермінувати на рік підвищення ставки ренти на видобуток залізної руди, яке передбачено змінами до Податкового кодексу (законопроект №1210). Про це йдеться у зверненні керівника підприємства до голів парламентських комітетів з питань податкової та митної політики та економічного розвитку, а також заступника голови Офісу президента і голови Виконавчого комітету реформ.

«Підвищення рівня рентної плати призведе до втрати ринків збуту і джерел валютних надходжень, скорочення робочих місць, суттєвого зменшення платежів до державного та місцевих бюджетів, а також погіршення стану економіки і національної безпеки України», - зазначається в зверненні.

В ArcelorMittal наголошують, в умовах нинішньої кризи, викликаної обмеженнями через епідемію, уряди інших країн підтримують бізнес, перш за все, власного виробника, натомість в Україні держава посилює податковий тиск на нього.

«Починаючи вже з третього кварталу 2019 року, АМКР, як і вся українська гірничо-металургійна галузь, зазнає серйозних збитків внаслідок низки причин як зовнішнього, так і внутрішнього походження. Спалах пандемії короновірусу Covid-19 суттєво погіршив і без того складну ситуацію на підприємстві. Промовистою ілюстрацією цього є те, що результатами 4 місяців поточного року у порівнянні з аналогічним періодом 2019 року, виробництво сталі скоротилося на 15%, а у квітні 2020 року у порівнянні з квітнем 2019 року – майже на 21%. АМКР має власне гірничо-видобувне та збагачувальне виробництво і, як і інші українські гірничо-видобувні компанії, сплачує рентну плату за користування родовищами. Ці витрати також лягають на собівартість продукції комбінату, зменшуючи її конкурентоздатність».

Відповідно, підвищення ставок ренти на видобуток руди призведе до збільшення вартості продукції гірничо-збагачувальних підприємств та втрати українськими експортерами позицій на світових ринках.

«Ми очікуємо від влади відтермінування підвищення ставок ренти принаймні на рік, щоб за цей час напрацювати компромісну модель, яка б враховувала поточну економічну ситуацію і сприяла б продовженню реалізації інвестиційних проектів», - йдеться в зверненні.

Нагадаємо, Закон про внесення змін до Податкового кодексу України щодо вдосконалення адміністрування податків, усунення технічних та логічних неузгодженостей у податковому законодавстві (законопроект №1210) був ухвалений Верховною Радою 16 січня 2020 року і підписаний президентом лише 21 травня.

Низка бізнес-асоціацій раніше критикувала законопроект № 1210, зазначаючи що він містить велику кількість пропозицій, здатних підвищити фіскальний тиск на сумлінних платників податків, погіршити інвестиційний клімат країни та негативно позначитися на розвитку економіки країни в цілому.

Раніше експерти заявляли, що підвищення ставки ренти на видобуток залізної руди з 8% до 11-12%, передбачене законом про внесення змін до Податкового кодексу, підвищить витрати гірничорудних підприємств на $64 млн на рік або на 42% і може мати критичні наслідки для галузі.