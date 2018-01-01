Півсотні людей братимуть участь у конкурсі на посади членів НКРЕКП (список)
- Сьогодні, 17:23
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Процес призначення членів НКРЕКП займає мінімум 105 днів
У конкурсі на посади членів Національної комісії держрегулювання енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП) братиме участь щонайменше 51 людина. Про це заявив голова конкурсної комісії з відбору членів НКРЕКП Василь Котко під час її засідання в понеділок, передають «Українські Новини».
«Було подано 51 заявку. Один документ не прийняли, за два ще можна вирішити і два ще в дорозі», - сказав він.
Серед кандидатів є два діючих тимчасових членів НКРЕКП, а саме Вікторія Морозова і Вадим Таратун.
Призначає членів НКРЕКП Президент України, але закон вимагає, щоб це призначення здійснювалося за результатами відкритого конкурсного відбору, який має провести спеціально створена конкурсна комісія.
До складу конкурсної комісії входять п'ять членів - два від Президента, два від Верховної Ради і один - від Кабінету Міністрів.
Петро Порошенко призначив Василя Котка і Семена Поташника представниками в конкурсну комісію з відбору членів НКРЕКП.
На початку жовтня 2017 року Кабінет Міністрів включив до складу цієї комісії Миколу Ніцака, 5 жовтня 2017 року Верховна Рада обрала Світлану Голикову (запропонована «Народним фронтом») і Василя Яструбинського (запропонований «Блоком Петра Порошенка»).
Згідно з процедурою призначення членів НКРЕКП, від моменту створення конкурсної комісії до затвердження нових членів НКРЕКП відповідним указом Президента, процес призначення займає мінімум 105 днів.
45 днів відводиться на збір заяв від кандидатів, 30 днів - на процес відбору переможців конкурсу та ще 30 днів - на розгляд кандидатур Президентом.
Список кандидатів:
- Антонова Олена Олександрівна (ДТЕК)
- Батечко Сергій Григорович (ДТЕК Енерго)
- Богданов Руслан Кябірович (ДТЕК Енерго)
- Борисенко Андрій Володимирович (Запоріжжяобленерго)
- Венцель Ігор Едвардовіч (ДТЕК Енерго)
- Гаврилюк Олена Володимирівна (НАЕК «Енергоатом»)
- Глущенко Ігор Миколайович (народний депутат від Партії Регіонів в 2007-2012 роках)
- Гондар Олександр Олексійович (Новокадацька районна рада в місті Дніпрі)
- Горкуценко Костянтин Олександрович (ТОВ «ТехНова»)
- Григор'єв Дмитро Іванович (ДТЕК Енерго)
- Давиденко Сергій Миколайович (Запоріжжяобленерго)
- Джуринська Інна Володимирівна
- Дудченко Олександр Анатолійович (НЕК «Укренерго») подав декларацію за 2016 рік
- Кайдаш Руслан Юрійович (НКРЕКП)
- Капустін Олександр Вадимович (Міністерство закордонних справ) - рішення відкладено
- Коваленко Дмитро Віталійович (Держенергоефективності)
- Коваль Олександр Іванович
- Колесніков Валерій Вікторович (Кіровоградобленерго)
- Корибут Ярослав Олегович (Київенерго)
- Крамаренко Володимир Борисович (Херсонгаз)
- Краснов Володимир Георгійович (НКРЕКП)
- Кривенко Оксана Олександрівна (НКРЕКП)
- Людмирський Валерій Маркович (Укрзалізниця)
- Магда Олексій Іванович (НЕК «Укренерго»)
- Магльований Євген Вікторович (Держенергоефективності)
- Малій Ігор Анатолійович (Центренерго)
- Мітченко Віктор Вікторович (ДТЕК Дніпрообленерго)
- Морозова Вікторія Іванівна (діючий тимчасовий член НКРЕКП)
- Мотовілов Дмитро Анатолійович (Вінницяобленерго)
- Немчинов Максим Олександрович (виграв конкурс на посаду держсекретаря Міненерго)
- Нестерук Володимир Валерійович (радник віце-прем'єр-міністра Кістіона)
- Овдієнко Олександр Вікторович
- Олексенко Олександр Сергійович (Полтаватеплоенерго)
- Олефір Дмитро Олександрович (НЕК «Укренерго)
- Петриковець Костянтин Якович (НАЕК «Енергоатом»)
- Поліщук Олег Васильович (НАЕК «Енергоатом»)
- Радченко Євген Миколайович (Укрзалізниця)
- Сагайдачний Олексій Олександрович (Запорізька ТЕС)
- Саєнко Іван Максимович - не прийнято документи
- Сарамага Роман Костянтинович
- Стегній Богдан Станіславович
- Таратун Вадим Сергійович (діючий тимчасовий член НКРЕКП)
- Формагей Олександр Леонідович (Укргідроенерго)
- Цаплін Валерій Іванович (НКРЕКП)
- Чумак Артем Володимирович (НКРЕКП)
- Юшко Андрій Миколайович («ДТЕК Донецькобленерго»)
- Мамонов Дмитро Вікторович
- Мужилко Микола Олександрович (ТОВ «Рембудсервіс ЛТД»)
- Костюшко Олег Петрович («Український екологічний альянс»)