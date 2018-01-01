Півсотні людей братимуть участь у конкурсі на посади членів НКРЕКП (список)

Процес призначення членів НКРЕКП займає мінімум 105 днів

У конкурсі на посади членів Національної комісії держрегулювання енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП) братиме участь щонайменше 51 людина. Про це заявив голова конкурсної комісії з відбору членів НКРЕКП Василь Котко під час її засідання в понеділок, передають «Українські Новини». «Було подано 51 заявку. Один документ не



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Процес призначення членів НКРЕКП займає мінімум 105 днів

У конкурсі на посади членів Національної комісії держрегулювання енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП) братиме участь щонайменше 51 людина. Про це заявив голова конкурсної комісії з відбору членів НКРЕКП Василь Котко під час її засідання в понеділок, передають «Українські Новини».

«Було подано 51 заявку. Один документ не прийняли, за два ще можна вирішити і два ще в дорозі», - сказав він.

Серед кандидатів є два діючих тимчасових членів НКРЕКП, а саме Вікторія Морозова і Вадим Таратун.

Призначає членів НКРЕКП Президент України, але закон вимагає, щоб це призначення здійснювалося за результатами відкритого конкурсного відбору, який має провести спеціально створена конкурсна комісія.

До складу конкурсної комісії входять п'ять членів - два від Президента, два від Верховної Ради і один - від Кабінету Міністрів.

Петро Порошенко призначив Василя Котка і Семена Поташника представниками в конкурсну комісію з відбору членів НКРЕКП.

На початку жовтня 2017 року Кабінет Міністрів включив до складу цієї комісії Миколу Ніцака, 5 жовтня 2017 року Верховна Рада обрала Світлану Голикову (запропонована «Народним фронтом») і Василя Яструбинського (запропонований «Блоком Петра Порошенка»).

Згідно з процедурою призначення членів НКРЕКП, від моменту створення конкурсної комісії до затвердження нових членів НКРЕКП відповідним указом Президента, процес призначення займає мінімум 105 днів.

45 днів відводиться на збір заяв від кандидатів, 30 днів - на процес відбору переможців конкурсу та ще 30 днів - на розгляд кандидатур Президентом.

Список кандидатів: