У «Борисполі» митники вилучили в іноземки велику суму валюти (фото)

У жіночій сумочці пасажирки були незадекларовані $12360, решта валюти – в багажній валізі

У громадянки Іраку вилучено понаднормову валюту у сумі $30 тис.

У міжнародному аеропорту «Бориспіль» київські митники на «зеленому коридорі» вилучили валюти на 842 тисячі гривень. Порушницею митного законодавства виявилась 67-річна громадянка Іраку, що нині мешкає в Києві і прибула авіарейсом із Багдада.

Про це повідомляє Київська митниця Держмитслужби.

Для проходження митного контролю жінка обрала спрощений канал «зелений коридор», чим задекларувала відсутність обмежених до переміщення товарів.

Однак після усного опитування пасажирка пред’явила інспекторам митниці готівку – $12,36 тис., яка знаходилась в її жіночій сумочці. А вже при митному огляді багажної валізи митники виявили ще $30 тис. Валюта знаходилась серед одягу жінки.

Чинним законодавством дозволено переміщення через митний кордон України готівкових коштів без письмового декларування у еквіваленті до 10 тисяч євро. Сума, що перевищує встановлений ліміт в обов’язковому порядку має бути задекларована письмово.

Наразі Київською митницею Держмитслужби стосовно порушниці складено адміністративний протокол за ст. 471 Митного кодексу України. Понаднормову валюту у сумі $30,2 тис. вилучено.