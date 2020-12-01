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    Економіка та фінанси

    Платформа 104.ua представила нові рішення для управління рахунками клієнтів «Сумигаз»

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    Платформа 104.ua представила нові рішення для управління рахунками клієнтів «Сумигаз»

    На платформі 104.ua реалізована функція оплати в «один клік» по рахунках за послуги

    У листопаді 2015 року споживачі природного газу Сумщини отримали можливість управляти своїм рахунком онлайн за допомогою особистого кабінету 104.ua. За перший рік роботи сервіс освоїли 9 тисяч клієнтів АТ «Сумигаз», а на сьогодні зареєстровано майже 170 тисяч домоволодінь області.

    За 5 років особистий кабінет оновився і став ще більш зручним – реєстрація доступна за номером телефону або е-mail, клієнти можуть додавати до 25 рахунків до свого акаунту, сплачувати за послуги в один клік, управляти особовими рахунками в різних газових компаніях незалежно від їх місця розташування. 

    «Ці інноваційні рішення доступні з будь-якого девайса і особливо актуальні в умовах пандемії, тому що дозволяють взяти на себе турботу про близьких. Користувач може приєднати до одного акаунту до 25 особових рахунків», – відзначає начальник управління зовнішніх комунікацій АТ «Сумигаз» Анастасія Шимаріна.

    На новій платформі 104.ua також реалізована функція оплати в «один клік» по рахунках за послуги. У такому випадку розрахунок за двома рахунками проводиться одним платежем і дозволяє клієнтам заощаджувати на комісії.

    У «Сумигаз» нагадують, щоб оплачувати за фактично спожиті куби газу, споживачам Сумщини необхідно щомісяця з 1 по 5 число фіксувати показання свого лічильника газу і передавати їх газорозподільчій компанії. Є можливість без проблем передати свої показання у зручний спосіб онлайн:

    • зафіксувати показання в Особистому кабінеті на сайті 104.ua;
    • передати показання за допомогою чат-боту 7104ua у Viber або Telegram. За допомогою цих сервісів ви можете передати показання, сфотографувавши лічильник.
    Теги: газ Telegram послуги
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