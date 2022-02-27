Платників податків звільнили від відповідальності за неподання звітності

Під час воєнного стану податкові перевірки не проводяться, розпочаті – зупиняться

Платників податків у зв'язку з форс-мажором, визнаним Торгово-промисловою палатою, звільнено від відповідальності за неподання звітності. Про це повідомила Державна податкова служба України.

Державна податкова служба України у зв’язку з запровадженням воєнного стану в Україні, з огляду на військову агресію Російської Федерації проти України, інформує про наступний порядок дій у зв’язку з неможливістю своєчасного виконання податкових обов’язків, передбачених Податковим кодексом України (далі – ПК України).

Торгово-промисловою палатою України (далі – ТПП України) повідомлено про засвідчення факту настання форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили) з 24 лютого 2022 року.

ДПС інформує, що платники податків відповідно до пп. 112.8.9 п. 112.8 ст. 112 ПК України звільняються від фінансової відповідальності за вчинення податкових правопорушень та порушення іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи, у зв’язку із настанням форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили), засвідчених ТПП України.

У випадку відсутності можливості у платника податків своєчасно виконати свій податковий обов’язок, зокрема, щодо дотримання строків сплати податків та зборів, подання звітності, реєстрації податкових накладних в Єдиному реєстру податкових накладних, акцизних накладних в Єдиному реєстрі акцизних накладних, розрахунку коригування у відповідному Реєстрі, подання електронних документів, що містять дані про фактичні залишки пального та обсяг обігу пального або спирту етилового тощо, платники податків звільняються від відповідальності.

Разом з тим, такі обов’язки мають бути виконані платниками податків одразу після припинення дії форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили).

Також повідомляємо, що у період дії форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили) податкові перевірки не розпочинаються, а розпочаті перевірки зупиняються.

Протягом дії форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили) штрафні санкції за порушення законодавства з питань РРО не застосовуються.

Щодо реєстрації акцизних накладних в ЄРАН.

На період дії форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили) дозволяється переміщення пального або спирту етилового транспортними засобами за наявності товарно-транспортної накладної та паперового примірника акцизної накладної.

«Незважаючи на засвідчення ТТП України настання факту форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили), з метою забезпечення стабільного фінансування Збройних Сил України, звертаємось до платників податків, за можливості, виконувати свій податковий обов’язок щодо сплати в повному обсязі відповідних сум податкових зобов'язань, у тому числі до настання термінів сплати, на відповідні рахунки для сплати податків та зборів. Всі здійснені переплати будуть відображені у інформаційних системах ДПС, зокрема, в інтегрованих картках платника, з урахуванням дати фактичної сплати, та враховані при обрахуванні їх зобов’язань у майбутньому», – зазначили у податковій службі.