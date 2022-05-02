Українці знову можуть купувати і продавати нерухомість: умови

Державні реєстри відновили роботу лише на певній частині території України

Кабінет міністрів відновив можливість купівлі-продажу нерухомості в умовах воєнного стану. Про це повідомило Міністерство юстиції.

Відомо, що з початком широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України робота реєстрів, власником яких є Міністерство юстиції, була зупинена задля безпеки та захисту даних.

З часом доступ до частини реєстрів був відновлений на певній частині території України, а також визначені особливості нотаріальної діяльності та функціонування єдиних та державних реєстрів в умовах воєнного стану.

«Наступним кроком стало унормування особливостей надання нотаріальних послуг, зокрема щодо посвідчення правочинів із нерухомістю, а також доступу до Державного реєстру прав на нерухоме майно і Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, з метою відновлення функціонування ринку нерухомості та державної реєстрації прав на неї та бізнесу», – пояснюють у міністерстві.

Згідно з постановою №480, в умовах воєнного стану та протягом одного місяця з дня його припинення або скасування нотаріальні дії вчиняються з урахуванням особливостей (заборон).

Зокрема, нотаріальне посвідчення договорів щодо відчуження, поділу (виділу) нерухомого майна, спадкових договорів, договорів іпотеки, про заміну кредитора (відступлення прав вимоги) за кредитним договором та/або договором іпотеки, визначення розміру часток у праві спільної власності, договорів поділу спільного майна подружжя, відчуження цінних паперів, корпоративних прав, довіреностей на право розпорядження нерухомим майном та низка інших послуг здійснюється виключно нотаріусами, включеними до затвердженого Міністерством юстиції переліку нотаріусів, якими в умовах воєнного стану вчиняються нотаріальні дії щодо цінного майна.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Кабмін відшкодовуватиме українцям вартість до 150 кв. м знищеного російськими окупантами житла.