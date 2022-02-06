Податківці почали перевіряти покупців нерухомості

Яка саме інформація зацікавить перевіряльників, поки невідомо

Під час реєстрації прав проводиться податкова перевірка

З 5 лютого набув чинності спільний наказ Мін'юсту та Мінфіну, згідно з яким під час проведення державної реєстрації речових прав на нерухоме майно Державна податкова служба перевірятиме відомості про покупця. Про це повідомляє видання «Дебет-Кредит».

Запити на перевірку подаватимуть нотаріуси та державні реєстратори на етапі прийняття заяв для проведення реєстраційних дій.

Відомо, що в ДПС для перевірки подаватимуться прізвище, ім'я, по батькові та реєстраційний номер облікової картки платника податків.

Яка саме інформація перевірятиметься податківцями, відомо не багато. Відомо лише, що перевірятиметься відповідність даних фізичних осіб даним Державного реєстру фізичних осіб – платників податків. А також звірятиметься інформація з Державним реєстром речових прав на нерухоме майно.

Відповідь на запит міститиме «результат обробки запиту».

Спільний наказ Мін'юсту та Мінфіну від 31 січня 2022 року №280/5/41 був офіційно опублікований 4 лютого в «Офіційному віснику» №10. Документ набрав чинності 5 лютого.

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