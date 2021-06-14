Податкова хоче відновити перевірки: до кого прийдуть з інспекцією

Сьогодні в Україні все ще діє мораторій на проведення деяких видів перевірок, який був впроваджений з 18 березня 2020 року

У Державній податковій службі ( ДПС) вирішили відновити тимчасово припинені на період карантину документальні та фактичні перевірки фізичних осіб з високим ступенем ризику несплати податків та зборів. Зокрема, мова йде про тих платників, обсяги отриманого доходу яких за рік перевищують 20 млн грн.

Це випливає з оприлюдненого на веб-сайті ДПС проєкту документа про внесення змін до постанови Кабміну від 3 лютого 2021 року № 89 «Про скорочення терміну дії обмеження в частині дії мораторію на проведення деяких видів перевірок».

На даний момент проєкт проходить громадське обговорення до 4 липня.

Згідно з пояснювальною запискою до документа, сьогодні в Україні все ще діє мораторій на проведення деяких видів перевірок, який був впроваджений з 18 березня 2020 року. В результаті значна частина суб'єктів господарювання, які мають ризики несплати податків, залишаються неперевіреними, при цьому працюють без карантину.

«У разі скасування мораторію на проведення документальних планових перевірок платників податків-фізичних осіб, які мають обсяги доходу понад 20 млн грн, в 2021 році будуть підлягати перевірці 450 самозайнятих осіб (в т. ч. ті, які були припинені в 2020 році). При цьому сума додаткових надходжень до бюджетів усіх рівнів може становити 45,4 млн грн», – йдеться в записці.

Зокрема, проєктом постанови, який розроблений в ДПС, пропонується дозволити проведення таких видів перевірок:

тимчасово зупинених документальних перевірок фізосіб з обсягом отриманого доходу за попередній звітний рік в сумі, яка перевищує 20 млн грн, і фактичних перевірок, які були розпочаті до 18 березня в 2020 р і не були завершені;

документальних перевірок фізосіб з обсягом отриманого доходу за попередній звітний рік в сумі, яка перевищує 20 млн грн, право на проведення яких надається з дотриманням вимог пункту 77.4 статті 77 Податкового кодексу (тобто з обов'язковим врученням платнику податків копії наказу про проведення планової документальної перевірки за 10 календарних днів до початку такої перевірки);

документальних позапланових перевірок на підставах, визначених підпунктами 78.1.5, 78.1.21 пункту 78.1 статті 78 Податкового кодексу (маються на увазі випадки, коли платником податків надано заперечення до акта вже проведеної перевірки або скарга на рішення податкового органу, і в зв'язку з цим потрібен перегляд обставин , а також у разі отримання інформації або документів від іноземних державних органів, що стосуються питань, які були предметом попередньої перевірки);

документальних позапланових перевірок суб'єктів господарювання, які здійснюють виплати доходів, отриманих нерезидентом із джерелом їх походження з України (в частині правомірності застосування звільнення від оподаткування або зменшеної ставки податку, передбачених відповідним міжнародним договором України на час такої виплати, у разі отримання відповідей від іноземних компетентних органів);

документальних позапланових перевірок фізосіб, які отримують доходи, не пов'язані із здійсненням підприємницької чи незалежної професійної діяльності, в сумі понад 20 млн грн за рік і мають ризик щодо несплати податків та зборів;

фактичних перевірок платників податків, які здійснюють реалізацію технічно складних побутових товарів, які підлягають гарантійному ремонту, реалізацію лікарських засобів, виробів медичного призначення та надання платних послуг у сфері охорони здоров'я, реалізацію ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каменів.

Чиновники податкового відомства зазначають, що одним з базових джерел забезпечення додаткових надходжень до бюджету є надходження від контрольно-перевірочних заходів. У зв'язку з цим скасування мораторію на проведення вищевказаних перевірок призведе до додаткових бюджетних надходжень.

«Надалі заборона на проведення документальних та фактичних перевірок може викликати потенційне зростання кількості податкових правопорушень при відсутності належного контролю, а це, в свою чергу, негативно вплине на повноту надходжень до бюджетів податків, зборів, платежів», – резюмують в ДПС.

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Джерело: Обозреватель