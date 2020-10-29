Податковий комітет Ради проштовхує дискримінацію підприємств зеленої енергетики, – інвестори



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«Сьогодні ми спостерігаємо новий вид тиску з боку органів державної влади», – голова правління УВЕА Конеченков

Податковий комітет Верховної Ради України хоче проштовхнути зміни в закон «Про ринок електричної енергії», які будуть фінансово дискримінувати різні підприємства зеленої енергетики України, про це у Facebook повідомляє Українська вітроенергетична асоціація.

Як зазначається, після одіозної заяви та погроз Голови Державної податкової служби України на адресу компаній з відновлюваних джерел енергії, сектор стикнувся з новим видом тиску: прагненням запровадити дискримінацію на ринку та поділити галузь.

«Прямо зараз в Податковому Комітеті ВРУ йде підготовка до прийняття змін в Податковий Кодекс України, необхідних для подальшого прийняття Державного бюджету на 2021 рік. Мова йде про законопроєкт №4101Д, який, окрім податкових норм, передбачає внесення змін до статті 65 Закону України «Про ринок електричної енергії», відповідно до яких ДП «Гарантований покупець» буде зобов’язаний здійснити 100% оплату електроенергії у ПРІОРИТЕТНОМУ ПОРЯДКУ: спочатку виробникам з біомаси/біогазу, а потім усім іншим видам ВДЕ генерації. Погодження цієї норми планується Податковим Комітетом завтра 30.10.2020 року», – зазначає асоціація.

Українська вітроенергетична асоціація чітко заявляє, що дана норма має бути негайно виключена з даного законопроєкту та знята з порядку денного Податкового комітету.

«Сьогодні ми спостерігаємо новий вид тиску з боку органів державної влади на сектор ВДЕ. Тепер про галузь не просто поширюються некоректні повідомлення, а ще й планується запровадження відвертої дискримінації по відношенню до вітрової та сонячної енергетик через введення такої пріоритетної процедури виплат», – зазначає голова правління УВЕА Андрій Конеченков.

За його словами, загалом, після того як виробники електроенергії з енергії сонця та вітру добровільно погодились на скорочення «зеленого» тарифу, у найвигіднішому фінансовому положенні з усього ринку ВДЕ залишились лише виробники з біомаси та біогазу.

«Це яскрава ілюстрація того як галузь «зеленої» енергетики вкотре намагаються посварити та розділити. Ця правка негайно має бути знята з порядку денного комітету», - підкреслив Конеченков.

Нагадаємо, у вересні провідні асоціації ВДЕ заявили, що уряд порушує Меморандум про взаєморозуміння з виробниками «зеленої» електроенергії та не виконує зобов'язання щодо погашення боргів перед ними. Крім того, вони зазначили, що більшість інвесторів у ВДЕ з листопада 2020 року прискорять підготовку до міжнародного арбітражу проти уряду України з-за тиску банків, які вимагають своєчасних розрахунків за надані кредити.

28 жовтня вони зробили повторне звернення до Шмигаля, яким заявили, що українська влада перейшла до переслідування та ворожої агресії на адресу інвесторів у «зелену» енергетику замість того, щоб виконати взяті перед ними фінансові зобов’язання. Це була відповідь на звинувачення з боку голови ДПС у нібито ухилянні від сплати податків компаніями, що виробляють «зелену» електроенергію.

За інформацією партнера міжнародної юридичної фірми Dentons Максима Сисоєва, інвестори у проекти «зеленої» енергетики готуються до подання групових позовів проти України для захисту своїх прав.

За даними з судових реєстрів, вже понад 50 невеликих компаній, які інвестували в будівництво об'єктів відновлюваної енергетики, подали позови до ДП «Гарантований покупець», щоб відсудити невиплачені кошти за вироблену електроенергію. Загальна сума позовних заяв перевищує 630 млн грн. Перші суди «Гарантований покупець» вже почав програвати.

Раніше депутати фракції «Слуга народу» зареєстрували у Верховній Раді законопроект «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2020 рік» щодо підтримки виробництва електроенергії з альтернативних джерел енергії» (№4151), яким пропонується випустити ОВДП на 19,6 мільярдів для погашення в четвертому кварталі 2020 року боргу перед виробниками «зеленої» енергетики. Такий варіант обраний для того, щоб не підвищувати ціну на електроенергію для населення.