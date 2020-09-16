Податок на землю під залізничним полотном необхідно скасувати, — експерт



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Податку на землю під залізничними шляхами немає в жодній країні Європи

Необхідно звільнити «Укрзалізницю» від сплати податку на землю під залізничним полотном, щоб компанія могла спрямувати ці кошти на оновлення рухомого складу. Про це написав економічний експерт Борис Кушнірук на своїй сторінці в Facebook.

Експерт зазначив, що за 2019 рік «Укрзалізниця» сплатила 4,2 млрд грн податку на землю під залізничними шляхами, а за 8 місяців цього року – ще 2,8 млрд грн. Ці кошти компанія могла б спрямувати на оновлення рухомого складу, який має високий рівень зношеності.

«В «Укрзалізниці» наголошують, що за сплачені 4,2 млрд. грн. земельного податку в 2019 році можна було б купити 35 нових магістральних локомотивів. Враховуючи катастрофічний рівень зношеності рухомого складу «Укрзалізниці», не мало», - написав Кушнірук.

Він нагадав, що податку на землю під залізничними шляхами немає в жодній країні Європи. На його думку, і в Україні його необхідно скасувати.

Нагадаємо, раніше міністр інфраструктури Владислав Криклій заявляв, що міністерство ініціює скасування податку на землю під залізничним полотном. В свою чергу народний депутат Олександр Скічко повідомляв, що парламентський комітет з питань транспорту та інфраструктури підтримує скасування цього податку.