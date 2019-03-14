Політолог звинуватив нардепа Лещенка в лобіюванні російського бізнесу

Таку реакцію політолога викликав брифінг Лещенка уРаді, на якому він протестував проти продажу обленерго, які перебували під контролем російської групи VS Energy

Відомий політичний експерт Олексій Голобуцький звинуватив народного депутата Сергія Лещенка в лобіюванні російського впливу в Україні. Таку реакцію політолога викликав брифінг Сергія Лещенка у парламенті, на якому він протестував проти продажу обленерго, які багато років перебували під контролем російської групи VS Energy.

«Сиджу дивлюсь канал «Рада». А там… Лещенко та Герус взявшись за руки виступають. Говорять, що не можна допустити, щоб Киівобленерго та Одесаобленерго хтось там у росіян Бабакова-Воеводина викупав. Мовляв…нехай росіяни далі керують», - пише Голобуцький на своїй сторінці в Facebook.

На думку політолога, даний брифінг міг бути організований в інтересах підприємця Костянтина Григоришина.

«А я от собі думаю – а якби Григоришин збирався їх купити? Вони б так само верещали? Хоча в Григоришина ж також російський паспорт. Значить, йому можна купляти. Зрозуміло, звичайно, що квартири в центрі Києва просто так не купляються. Як і рахунки в «Сбербанке России», з яких ці квартири оплачуються. Для цього треба частіше в ресторан ВАО ходити. Ну і з Костянтином Григоришиним енергетичні проблеми обговорити. Бо іншого бізнесу в Костянтина Івановича нема – тільки обленерго та енергетичне машинобудування. Наприклад, Запорізький трансформаторний завод, продукцію якого Григоришин через своїх маріонеток намагався впарити державному «Укренерго» за втричі (!) завищеною ціною», - зазначає він.

У цьому політолог бачить ознаки лобіювання російських інтересів в Україні.

«Якщо ж без іронії, то прикро бачити, як молоді політики, з якими в 2014 році пов’язувались великі сподівання, під кінець депутатської каденції скачуються до примітивного лобізму. Лобізму російського впливу в Україні.», - шкодує Голобуцький.

Як повідомляли ЗМІ, народний депутат Сергій Лещенко зустрічався з російсько-українським олігархом Костянтином Григоришиним в київському ресторані BAO. Коментуючи інцидент, Лещенко завив, що з Григоришиним знаком 12 років, «з ним спілкувався і буде спілкуватися».

Національне антикорупційне бюро проводить досудове розслідування за фактом можливого незаконного збагачення народного депутата Сергія Лещенка і придбання ним квартири за 7,5 мільйона гривень.

Нагадаємо, минулого року НАБУ звинуватило народного депутата, у минулому журналіста Сергія Лещенка, у незаконному збагаченні. Лещенко пояснив, що для купівлі столичної квартири площею 192 кв. м на вул. Івана Франко вартістю 7,55 млн грн, позичив 3,77 млн грн у колишньої колеги Олени Притули і 2 млн грн – у банкіра Владислава Єндржієвського. До цього Лещенко стверджував, що квартиру купував на спільні з дружиною-діджеєм Анастасією Топольською заощадження.

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