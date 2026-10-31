Українські молочні ферми зіткнулися з новими фінансовими труднощами

Асоціація виробників молока очікує подальшого подорожчання сировини екстра- та вищого ґатунків із 1 листопада

Подорожчання молока-сировини не дає змоги українським фермам розвиватися: висока собівартість, дорога електроенергія та наслідки війни тримають господарства майже на межі беззбитковості. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Асоціацію виробників молока.

Скільки платять фермерам за молоко

Станом на початок жовтня середні закупівельні ціни без ПДВ були такими:

екстраґатунок – 16,60 грн за кг, що на 1 грн більше, ніж місяцем раніше (діапазон – від 15,90 до 17,20 грн);

вищий ґатунок – 16,20 грн за кг, на 75 коп. більше (від 15,40 до 16,70 грн);

перший ґатунок – 15,65 грн за кг, на 95 коп. більше (від 15 до 16 грн).

Середньозважена ціна трьох ґатунків сягнула 16,40 грн за кг – на 1 грн більше, ніж торік у вересні. Водночас порівняно з жовтнем 2025 року сировина подешевшала на 70 коп.

Чому ферми працюють на межі беззбитковості

За оцінкою асоціації, із вересня господарства працюють майже без прибутку. Виручки вистачає на поточні витрати, зарплати працівникам і податки, але на модернізацію виробництва коштів бракує. Без інвестицій частина невеликих ферм може не витримати економічного тиску й залишити ринок.

Додатковий удар завдає війна. Поголів'я корів переміщують у безпечніші регіони, частину тварин змушено забивати, а деякі гинуть унаслідок російських обстрілів. За даними Державної служби статистики, у січні–вересні 2026 року в Україні виробили 4,61 млн тонн сирого молока – на 13,2% менше, ніж за аналогічний період торік. Ще в липні господарства всіх категорій надоїли на 15% менше, ніж роком раніше, як писав «Главком».

Ще один тягар – витрати на енергозабезпечення. Через перебої з електропостачанням ферми користуються дизельними генераторами. За оцінками учасників ринку, за нинішніх цін на пальне це додає близько 3,5–4 грн до витрат на виробництво молока. Раніше в асоціації пояснювали, що на собівартість продукції найбільше впливає вартість енергоносіїв і пального.

Що відбувається на світовому ринку

На українську галузь впливає й міжнародна кон'юнктура. У світі зберігається високий попит на молочний білок, а пропозиція сировини зростає дедалі повільніше. У США внутрішнє споживання молочних білків настільки високе, що обмежує експорт. Додатковий ризик – погодні умови в Новій Зеландії та Північній Америці, які можуть позначитися на надоях.

Ринок молочних жирів залишається неоднорідним. Значна пропозиція стримує відновлення цін на вершкове масло. У 2024 році та першій половині 2025 року висока вартість масла спонукала частину промислових споживачів перейти на альтернативні жири. Тепер попит поступово повертається, але повільніше, ніж очікували.

Для українських переробників ситуація поліпшилася завдяки зростанню експортних цін на такі товари:

молочна сироватка;

вершкове масло;

сухе молоко.

Кращі фінансові результати переробних підприємств створюють підґрунтя для підвищення цін на сировину.

Що очікують із листопада

З 1 листопада асоціація очікує подальшого подорожчання молока екстра- та вищого ґатунків. Головні чинники – обмежена пропозиція сировини та попит з боку переробників.

Водночас, як наголошують в асоціації, зростання цін не означає, що виробники отримали змогу активно розвиватися. Війна, перебої з електропостачанням і перехід на альтернативні джерела енергії збільшують собівартість. За оцінкою асоціації, нинішнє подорожчання радше допомагає господарствам триматися на плаву, ніж створює передумови для інвестицій. Стійкість галузі залежатиме насамперед від рентабельності виробництва та ситуації на світовому ринку.

Окремо в галузі звертають увагу на біологічну безпеку ферм. Інфекційні хвороби великої рогатої худоби можуть знизити продуктивність тварин і збільшити витрати на ветеринарні заходи. Зокрема, у Чернігівській області існує ризик поширення вузликового дерматиту через спалах хвороби на території Росії.

Нагадаємо, на початку жовтня «Главком» повідомляв про різке подорожчання молока у вересні. Тоді асоціація прогнозувала, що в жовтні ціна сировини може зрости до 16–16,50 грн за кг, а до кінця року великі партії молока екстраґатунку можуть подорожчати до 17–17,50 грн за кг.