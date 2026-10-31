Головна Гроші Економіка
search button user button menu button

Українські молочні ферми зіткнулися з новими фінансовими труднощами

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
google social img telegram social img facebook social img
Українські молочні ферми зіткнулися з новими фінансовими труднощами
Із вересня господарства працюють майже без прибутку
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Асоціація виробників молока очікує подальшого подорожчання сировини екстра- та вищого ґатунків із 1 листопада

Подорожчання молока-сировини не дає змоги українським фермам розвиватися: висока собівартість, дорога електроенергія та наслідки війни тримають господарства майже на межі беззбитковості. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Асоціацію виробників молока.

Скільки платять фермерам за молоко

Станом на початок жовтня середні закупівельні ціни без ПДВ були такими:

  • екстраґатунок – 16,60 грн за кг, що на 1 грн більше, ніж місяцем раніше (діапазон – від 15,90 до 17,20 грн);
  • вищий ґатунок – 16,20 грн за кг, на 75 коп. більше (від 15,40 до 16,70 грн);
  • перший ґатунок – 15,65 грн за кг, на 95 коп. більше (від 15 до 16 грн).

Середньозважена ціна трьох ґатунків сягнула 16,40 грн за кг – на 1 грн більше, ніж торік у вересні. Водночас порівняно з жовтнем 2025 року сировина подешевшала на 70 коп.

Чому ферми працюють на межі беззбитковості

За оцінкою асоціації, із вересня господарства працюють майже без прибутку. Виручки вистачає на поточні витрати, зарплати працівникам і податки, але на модернізацію виробництва коштів бракує. Без інвестицій частина невеликих ферм може не витримати економічного тиску й залишити ринок.

Додатковий удар завдає війна. Поголів'я корів переміщують у безпечніші регіони, частину тварин змушено забивати, а деякі гинуть унаслідок російських обстрілів. За даними Державної служби статистики, у січні–вересні 2026 року в Україні виробили 4,61 млн тонн сирого молока – на 13,2% менше, ніж за аналогічний період торік. Ще в липні господарства всіх категорій надоїли на 15% менше, ніж роком раніше, як писав «Главком».

Ще один тягар – витрати на енергозабезпечення. Через перебої з електропостачанням ферми користуються дизельними генераторами. За оцінками учасників ринку, за нинішніх цін на пальне це додає близько 3,5–4 грн до витрат на виробництво молока. Раніше в асоціації пояснювали, що на собівартість продукції найбільше впливає вартість енергоносіїв і пального.

Що відбувається на світовому ринку

На українську галузь впливає й міжнародна кон'юнктура. У світі зберігається високий попит на молочний білок, а пропозиція сировини зростає дедалі повільніше. У США внутрішнє споживання молочних білків настільки високе, що обмежує експорт. Додатковий ризик – погодні умови в Новій Зеландії та Північній Америці, які можуть позначитися на надоях.

Ринок молочних жирів залишається неоднорідним. Значна пропозиція стримує відновлення цін на вершкове масло. У 2024 році та першій половині 2025 року висока вартість масла спонукала частину промислових споживачів перейти на альтернативні жири. Тепер попит поступово повертається, але повільніше, ніж очікували.

Для українських переробників ситуація поліпшилася завдяки зростанню експортних цін на такі товари:

  • молочна сироватка;
  • вершкове масло;
  • сухе молоко.

Кращі фінансові результати переробних підприємств створюють підґрунтя для підвищення цін на сировину.

Що очікують із листопада

З 1 листопада асоціація очікує подальшого подорожчання молока екстра- та вищого ґатунків. Головні чинники – обмежена пропозиція сировини та попит з боку переробників.

Водночас, як наголошують в асоціації, зростання цін не означає, що виробники отримали змогу активно розвиватися. Війна, перебої з електропостачанням і перехід на альтернативні джерела енергії збільшують собівартість. За оцінкою асоціації, нинішнє подорожчання радше допомагає господарствам триматися на плаву, ніж створює передумови для інвестицій. Стійкість галузі залежатиме насамперед від рентабельності виробництва та ситуації на світовому ринку.

Окремо в галузі звертають увагу на біологічну безпеку ферм. Інфекційні хвороби великої рогатої худоби можуть знизити продуктивність тварин і збільшити витрати на ветеринарні заходи. Зокрема, у Чернігівській області існує ризик поширення вузликового дерматиту через спалах хвороби на території Росії.

Нагадаємо, на початку жовтня «Главком» повідомляв про різке подорожчання молока у вересні. Тоді асоціація прогнозувала, що в жовтні ціна сировини може зрости до 16–16,50 грн за кг, а до кінця року великі партії молока екстраґатунку можуть подорожчати до 17–17,50 грн за кг.

Читайте також:

Теги: податки ринок електроенергія молочна продукція пальне підвищення цін

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Графіки відключення світла: точна інформація від енергетиків по всіх регіонах
Графіки відключення світла: точна інформація від енергетиків по всіх регіонах
17 жовтня, 11:16
Цукор дорожчає найшвидше
Світові ціни на продукти зросли: що здорожчало найбільше
3 жовтня, 06:55
Енергетики працюють над відновленням електропостачання
Одеса частково залишилася без світла після атаки дронів
9 жовтня, 22:30
Через удари РФ у кількох областях України діють аварійні відключення світла
«Укренерго» повідомило про аварійні відключення світла у кількох областях
11 жовтня, 10:30
Енергетика 10 українських областей опинилася під ударом РФ
Росія атакувала енергооб'єкти у 10 областях України
17 жовтня, 10:13
Міненерго розповіло про ситуацію з відключеннями світла після російських атак
У семи областях України атаковано енергооб'єкти
20 жовтня, 11:24
Аварійні відключення світла 14 жовтня 2026 року введено у п'яти районах Києва
Аварійні відключення світла 14 жовтня 2026 року введено у п'яти районах Києва
14 жовтня, 07:28
Мережі автозаправних станцій оновили ціни на пальне
Дизель подорожчав до 109 грн за літр: ціни на АЗС 21 жовтня 2026 року
21 жовтня, 07:33
Причиною запровадження обмежень стали наслідки масованих російських атак на енергооб’єкти
Графіки відключення світла 22 жовтня 2026 року. Дані «Укренерго»
21 жовтня, 19:18

Економіка

Українські молочні ферми зіткнулися з новими фінансовими труднощами
Українські молочні ферми зіткнулися з новими фінансовими труднощами
Молдова вперше закупила газ в України
Молдова вперше закупила газ в України
Чи вистачить грошей на виплати військовим: заява Корецького
Чи вистачить грошей на виплати військовим: заява Корецького
«Метінвест» увійшов до числа найкращих роботодавців України у металургії
«Метінвест» увійшов до числа найкращих роботодавців України у металургії
Уряд виділив майже 939 млн грн на нові електростанції на заході України
Уряд виділив майже 939 млн грн на нові електростанції на заході України
Нацбанк підвищив облікову ставку: що це означає
Нацбанк підвищив облікову ставку: що це означає

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
377K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 31 жовтня: ситуація на фронті
164K
Син народної артистки Оксани Білозір розлучився з народною депутаткою
158K
Карта повітряних тривог України онлайн 31 жовтня 2026
121K
Хто здав Крим? Турчинов розповів, що наказав обороняти півострів і застосовувати зброю
120K
Компанія Fire Point відповіла на заяви про зупинку виробництва ракет «Фламінго»
113K
Поляк знайшов у лісі гігантський білий гриб

Новини

Великий гайд по Геловіну: історія, значення, українська версія і сучасні тренди
Вчора, 23:23
Державні та міжнародні свята в листопаді 2026: як працюватимуть та що відзначатимуть українці
Вчора, 22:15
Яке релігійне свято відзначається 31 жовтня 2026: традиції та молитва
Вчора, 22:00
Представник Путіна відреагував на пропозицію Зеленського стосовно окупованих територій
Вчора, 11:12
В Україні до 15°, у деяких областях дощитиме: погода на 30 жовтня 2026 року
Вчора, 05:59
Яке релігійне свято відзначається 30 жовтня 2026: традиції та молитва
29 жовтня, 22:00

Прес-релізи

Новорічний «Мій Music Hall». У Києві пройду шоу, яке змінює уявлення про музичні концерти
Новорічний «Мій Music Hall». У Києві пройду шоу, яке змінює уявлення про музичні концерти
27 жовтня, 18:15
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua