Польоти Зеленського у 2021 році обійшлись українцям у майже 42 млн грн

Майже 42 млн грн у 2021 році було витрачено на офіційні поїздки Зеленського

Найбільше грошей пішло на візити президента за кордон – 34,5 млн грн

У Державному управлінні справами повідомили, що на офіційні поїздки президента Володимира Зеленського цьогоріч було витрачено вже майже 42 млн грн. Найбільше грошей пішло на візити президента за кордон – 34,5 мільйона гривень. Про це ДУС повідомили у відповідь на запит APnews.

Так, з 1 січня по 16 грудня касові витрати на підготовку та здійснення візитів офіційних делегацій на чолі з президентом України за кордон становили 34 546 700 грн. З них на самі відрядження витратили 13 441 900 гривень, а на послуги авіаперевезення 21 104 800 грн.

На подорожі президента в межах України за вказаний період було витрачено 7 383 100 грн, з них на авіаперевезення – 6 149 400 грн, а на самі відрядження – 1 233 700 грн.

У ДУС повідомили, що не ведуть окремого обліку витрат по кожному візиту президента за кордон. Але надали статистику щомісячних витрат на офіційні візити президента Зеленського по Україні.

Так, наприклад, на авіаперевезення делегації президента по Україні у 2021 році найбільше витратили у травні – понад мільйон грн, а також у липні – 993 тис. грн, грудні – 861 тис. грн та листопаді – 500 тис. грн.

У розрізі по місяцях касові видатки на оплату послуг з авіаперевезення офіційних делегацій на чолі з президентом в межах України виглядають наступним чином:

лютий 487600 грн

березень 12400 грн

квітень 442800 грн

травень 1041500 грн

червень 644100 грн

липень 993700 грн

серпень 491500 грн

вересень 395600 грн

жовтень 277700 грн

листопад 500700 грн

з 1 по 16 грудня 861800 грн

А от на відрядження офіційних делегацій на чолі з президентом в межах України найбільше витратили якраз у грудні. У розрізі по місяцях:

січень 28600 грн

лютий 24500 грн

березень 27800 грн

квітень 93900 грн

травень 60500 грн

червень 157900 грн

липень 116500 грн

серпень 96900 грн

вересень 36100 грн

жовтень 134900 грн

листопад 179100 грн

з 1 по 16 грудня 277000 грн.

Так, рейс з Києва до Вашингтона, Сан-Франциско, Лос-Анджелеса і назад з Вашингтона до Києва обійшовся у 8 млн 418 тис. гривень за попередньою оплатою (або 316 тис. доларів за курсом НБУ на дату внесення). Також у серпні було заплачено 516 тис. гривень за передоплатою за переліт делегації на чолі із Зеленським у Кишинів (Молдова) і назад.