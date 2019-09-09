Понад 25% клієнтів «Хмельницькгаз збуту» вирішують питання щодо газу через інтернет новини компаній



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«Хмельницькгаз збут» для оперативного вирішення питань пропонує своїм споживачам близько десятка онлайн-сервісів

Наразі вже більше 96 тис. клієнтів ТОВ «Хмельницькгаз збут» вирішують усі газові питання та сплачують за блакитне паливо дистанційно, з власного комп’ютера або мобільних додатків – це дозволяє онлайн-сервіс «Особистий кабінет» на сайті 104.ua

Нині ТОВ «Хмельницькгаз збут» для оперативного вирішення питань пропонує своїм споживачам близько десятка онлайн-сервісів, як то: мобільні додатки для усіх різновидів гаджетів, СМС-інформування, електронна пошта, Контакт-центр, вайбер-боти тощо.

Однак найзатребуванішим та найінформативнішим залишається Особистий кабінет на сайті 104.ua.

«Особистий кабінет споживача газу став сучасною альтернативою походам у газову компанію та чергам, - зауважує директор компанії Андрій Левицький. - Адже тепер, коли вартість газу різна щомісяця, споживач усі зміни одразу отримує в своєму Особистому кабінеті та повністю контролює особовий рахунок та планує подальше використання енергоносія».

Водночас, користувачі Особистого кабінету отримують високий рівень захисту персональних даних, крім того, мають можливість відстежувати історію платежів, вносити показання лічильника, сплачувати з найменшою комісією та обирати для розрахунків найзручніший сервіс. Також Особистий кабінет особливо інформативний для отримувачів державної допомоги – пільговиків та субсидіантів, адже оперативно відображає усю необхідну інформацію щодо нарахувань та призначень.

Як відомо, з 1 травня 2019 року, за рішенням уряду, НКРЕКП та «Нафтогазу України», щомісяця змінюється ціна на природний газ для потреб споживачів та є різною у всіх областях України. Тому користувачі Особистого кабінету отримують усю необхідну інформацію і щодо вартості газу та усіх нововведень на ринку блакитного палива.

Відтак, споживачам газу не потрібно чекати паперового рахунку за газ. Необхідно приділити кілька хвилин часу та пройти реєстрацію на сайті 104.ua у розділі «Реєстрація». Для цього потрібно знати номер свого особового рахунку та останню суму платежу за газ. Натомість, отримати можливість самостійно вносити показання лічильника, сплачувати з мінімальною комісією, бачити історію всіх розрахунків та отримувати відповіді на свої запитання.