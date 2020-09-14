Понад 43 тисячі клієнтів «Чернігівгаз Збут» можуть не отримати субсидію на зиму



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Клієнти з числа вразливих категорій, можуть зберегти фінансову допомогу від держави, уклавши договір реструктуризації боргу

Станом на початок вересня борг отримувачів субсидій перед ТОВ «Чернігівгаз Збут» перевищив 65 мільйонів гривень. Так, боргові зобов’язання мають більше ніж 43 тисячі субсидіантів, клієнтів ТОВ «Чернігівгаз Збут», що перевищує 40% від загальної кількості отримувачів державної допомоги по підприємству.

«Оскільки субсидія на оплату комунальних послуг, у тому числі і природного газу, була монетизована, ТОВ «Чернігівгаз Збут» регулярно надає звіти до органів соціального захисту населення щодо рівня розрахунків субсидіантами за використаний природний газ. На початок вересня загальний борг отримувачів субсидій перевищив 65 мільйонів гривень. Варто пам’ятати, що за наявності боргів відділи соцзахисту можуть відмовити в наданні субсидій на майбутній опалювальний період» — наголошує директор ТОВ «Чернігівгаз Збут» Іван Луста.

Втім, клієнти з числа вразливих категорій, можуть зберегти фінансову допомогу від держави, уклавши договір реструктуризації наявного боргу. Для цього субсидіанти можуть написати газопостачальнику заяву й додати до неї наступний пакет документів:

свідоцтво про право власності на житло;

довідка про склад сім’ї;

паспорт;

ІПН (індивідуальний податковий номер).

Якщо житло неприватизоване, то замість свідоцтва про право власності потрібно надати копію особового рахунку з ЖЕКу.

«Ми намагаємося допомогти кожному нашому клієнту, який опинився в складних життєвих обставинах. Саме для цього і працює програма реструктуризації, де для кожного клієнта розробляється індивідуальний графік погашення. Але споживачі мають розуміти, наявність боргів унеможливлює отримання субсидії, а відтак шкодить їх родинам», — додає керівник ТОВ «Чернігівгаз Збут» Іван Луста.

Загалом же прострочені фінансові зобов’язання перед газопостачальником мають понад 285 тисяч родин на загальну суму більш ніж 383,5 мільйони гривень. Втім, за період дії карантинних обмежень жоден побутовий споживач не був відключений від системи газопостачання та не отримав штрафних санкцій за несвоєчасну сплату за спожитий ресурс.

Також, ТОВ «Чернігівгаз Збут» нагадує про те, що за отримані послуги можна сплатити, не відвідуючи місць масового скупчення людей, дистанційно — за допомогою Особистого кабінету на сайті 104.ua, або через мобільні додатки 104 Mobile для Android та 104 Mobile Light для iOS, а також чат-боти 7104ua у Viber і Telegram.

ТОВ «Чернігівгаз збут» із 2015 року постачає природний газ усім категоріям споживачів Чернігівської області. Компанія є законодавчо визначеним постачальником газу зі спеціальними обов’язками. Клієнтами компанії є понад 357,5 тисяч сімей Чернігівщини, понад 1,4 тисяч промислових підприємств та бюджетних організацій, 47 релігійних організації, яким ТОВ «Чернігівгаз Збут» відпускає понад 250 мільйонів метрів кубічних газу на рік.