Що очікувати трудовим мігрантам у 2022 році в Польщі

Зміни будуть стосуватися оформлення документів та оплати праці

У 2022 році українцям, які живуть та працюють у Польщі, варто очікувати змін. Вони стосуються: карти побиту, зміни у трудовому законодавстві, дозволів на працевлаштування тощо. Про найголовніші теми, що потрібно знати українцям, розповіла експертка всеукраїнської рекрутингової компанії «Перша Віза» Руслана Бровчук.

«У Польщі працюють 57% українців від всіх мігрантів з інших країн. Значна тенденція пов’язана в основному з бажанням працювати. Цей фактор виник через економічну ситуацію в Україні, запровадження безвізового режиму та легалізацію до польського ринку праці. Але що важливо, більшість зароблених коштів реалізовуються в Україні, тому боятися, що міграція рушить нашу економіку – не варто», – розповіла експертка.

Закон про іноземців – карта побиту

Наші трудові мігранти в Польщі очікують, коли приймуть закону про іноземців. Сенат та Сейм вже затвердив зміни до цього закону, й напередодні його підписав президент Анджей Дуда. Після цього закон набуде чинності через 14 днів. Внесені поправки передбачають право українцям довше працювати в Польщі.

«Дозвіл на роботу в Польщу будуть видавати строком до двох років. Тобто продовжили термін сезонних робіт та термін освячення (запрошення на роботу – ред.). Як було раніше: коли працівник робив сезонне запрошення у нього було право працювати дев’ять місяців. По освяченню українці працювали лише шість місяців. Закон про іноземців скасовує коридори, і українці можуть спокійно їздити працювати упродовж двох років», – поясняє Руслана Бровчук.

Також експертка додала, що отримати карту побиту стане швидше та легше. При зміні роботодавця, українцю не потрібно буде оформляти новий вид на карту побиту, тобто тепер карта більше не буде прив'язана до роботодавця. Також не потрібно буде обов’язково надавати договір оренди житла. Не будуть вимагати стабільне та постійне джерело доходу. Як обіцяють, максимальний термін рішення щодо карт побуту буде 60 днів.

«В Польщі понад 300 тис. українців, які мають дозвіл на проживання. Є багато людей, які очікують рішення комісії роками. Після набуття чинності закону, справи тих, хто чекає на свої карти будуть розглядатися за спрощеною процедурою», – додала експертка.

Мінімальна заробітна плата

У 2021 році працівник отримував 2800 злотих, а погодинна оплата 18,3 злотих брутто. З 1 січня 2022 року мінімальна заробітна плата буде становити 3010 злотих в брутто. Це на 210 злотих більше, ніж у 2021 році, тобто на 7,5%. А мінімальна погодинна ставка зросте до 19,70 злотих брутто.

Державна інспекція праці

З цього року інспекція PIP має право самостійно змінювати тип договору. Тобто, якщо роботодавець надає роботу за Умови Злеценя або Дзело, інспектор може самостійно змінювати цей договір на трудовий – Умова о Праце. Це передбачено для того, щоб змінювати неповну зайнятість на повну.

«Часто буває, що умови праці й обов'язки працівника не відповідають типу договору. Через недоброчесність роботодавців українці можуть бути не захищенні трудовим правом, за них можуть не сплачувати податки, тому інспекція зацікавлена у таких перевірках», – говорить про причини таких перевірок Руслана Бровчук.

Нагадаємо, Польща змінила умови для заробітчан після Нового року.

Раніше стало відомо, що треба знати, щоб у Польщі заплатили більше.

Також наші найближчі західні сусіди активно виходять із кризи. Їхня економіка демонструє безпрецедентне зростання і гостро потребує додаткової робочої сили.

Крім того, Польща посилила правила в'їзду для українців.

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