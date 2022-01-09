На Різдво у Польщі загинув українець

Громадянина України тривалий час реанімували, однак врятувати його не вдалося

29-річний чоловік потрапив у ДТП

Громадянин України віком 29 років загинув у ДТП, що сталася у суботу вранці у населеному пункті Страмніца Західнопоморського воєводства на північному заході Польщі. Як повідомляє tvn24, українець, який їхав автомобілем Daewoo Matiz, з невстановлених причин виїхав на зустрічну смугу руху, де зіткнувся з автомобілем марки Ford.

Як зазначається, трагічна подія трапилася на автодорозі №163 місцевого значення о 08:30 за місцевим часом.

За інформацією місцевих рятувальників, громадянина України тривалий час реанімували та вдалося відновити його життєві функції, однак після перевезення до лікарні він помер.

У ДТП також постраждав 60-річний водій іншого автомобіля, який зазнав травми грудної клітки. Його життю не загрожує небезпека.

Поліція під контролем місцевої прокуратури встановлює причини трагічної ДТП.

Нагадаємо, раніше у Польщі в ДТП загинув 41-річний громадянин України.

Як повідомлялося, у Польщі у новорічну ніч загинув українець: поліція підозрює вбивство.