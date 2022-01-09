На Різдво у Польщі загинув українець
29-річний чоловік потрапив у ДТП
Громадянин України віком 29 років загинув у ДТП, що сталася у суботу вранці у населеному пункті Страмніца Західнопоморського воєводства на північному заході Польщі. Як повідомляє tvn24, українець, який їхав автомобілем Daewoo Matiz, з невстановлених причин виїхав на зустрічну смугу руху, де зіткнувся з автомобілем марки Ford.
Як зазначається, трагічна подія трапилася на автодорозі №163 місцевого значення о 08:30 за місцевим часом.
За інформацією місцевих рятувальників, громадянина України тривалий час реанімували та вдалося відновити його життєві функції, однак після перевезення до лікарні він помер.
У ДТП також постраждав 60-річний водій іншого автомобіля, який зазнав травми грудної клітки. Його життю не загрожує небезпека.
Поліція під контролем місцевої прокуратури встановлює причини трагічної ДТП.
Нагадаємо, раніше у Польщі в ДТП загинув 41-річний громадянин України.
Як повідомлялося, у Польщі у новорічну ніч загинув українець: поліція підозрює вбивство.